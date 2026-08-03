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Αναζωπύρωση στον Κατελειό στην Κεφαλονιά

Αναζωπύρωση στον Κατελειό στην Κεφαλονιά

Μεγάλη κινητοποίηση

Συναγερμός σήμανε εκ νέου στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κατελειού, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν συνολικά 70 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό των νέων εστιών και την αποτροπή επέκτασης του μετώπου.

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#tags Κεφαλονιά Φωτιά
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