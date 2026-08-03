Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο - "Κίτρινη" η Δυτική Ελλάδα

Για αύριο Τρίτη σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, η Εύβοια και η Χίος, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, για αύριο Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.