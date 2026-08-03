Αιγιάλεια: Έως τις 14 Αυγούστου οι δηλώσεις ζημιών για τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τη φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για τους παραγωγούς της Αιγιάλειας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, με το Επιμελητήριο Αχαΐας να καλεί τους δικαιούχους να μην αφήσουν να παρέλθει η προθεσμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που βασίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας, οι πληγέντες αγρότες μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.

Η διαδικασία αφορά ζημιές που υπέστησαν σταφιδαμπέλοι, οιναμπέλοι, ελαιοκαλλιέργειες και εσπεριδοειδή στις τοπικές κοινότητες Νεραντζιών, Σελιανιτίκων, Μάγειρα και Μυρόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας, καθώς και στις κοινότητες Νέου Ερινεού και Αρραβωνίτσας της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2025.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επισημαίνει ότι η έγκαιρη καταγραφή των ζημιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκτίμησης και αποζημίωσης, καλώντας όλους τους πληγέντες παραγωγούς να ανταποκριθούν εγκαίρως.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας, διεκδικώντας την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ και την άμεση οικονομική στήριξη τόσο των αγροτών όσο και των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή.