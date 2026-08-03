Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς: Ποιες εργασίες απαγορεύονται και τι πληρώνουν οι παραβάτες

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για την εκτέλεση εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, φλόγα ή υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τα διοικητικά πρόστιμα ξεκινούν από 500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τις 50.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται παράλληλα ποινικές ευθύνες όταν προκληθεί πυρκαγιά.

Οι κανόνες αφορούν όχι μόνο δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και αγροτικές ή χορτολιβαδικές περιοχές, πάρκα, άλση, προστατευόμενες ζώνες, οικόπεδα, καθώς και υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τέτοιες εκτάσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, ως «θερμές εργασίες» χαρακτηρίζονται όσες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή έντονη θερμότητα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

η ηλεκτροσυγκόλληση και η οξυγονοκόλληση,

η κοπή και η λείανση μετάλλων,

η χρήση τροχού,

η χρήση καμινέτου ή άλλης γυμνής φλόγας,

η χρήση ηλεκτρικού τόξου,

κάθε εργαλείο ή μηχάνημα που μπορεί να δημιουργήσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρες.

Έως και τις 31 Οκτωβρίου, οι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο απαγορεύονται όταν ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο, ή κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Η 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη δεν προβλέπει εξαίρεση απλώς και μόνο επειδή η εργασία είναι σύντομη ή εκτελείται σε ιδιωτικό χώρο.

Όταν ο δείκτης βρίσκεται στην κατηγορία 1 ή 2, οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον τηρηθούν σωρευτικά συγκεκριμένα μέτρα.

Απαιτείται καθαρισμός της ξερής βλάστησης και απομάκρυνση των υπολειμμάτων σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα μέτρων, απομάκρυνση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών από την ίδια ακτίνα και ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού ή φορητών πυροσβεστικών μέσων.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος για τυχόν μικρές εστίες ή φωτιά που μπορεί να υποβόσκει. Παράλληλα, ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται σωστά, ώστε να περιορίζεται η δημιουργία σπινθήρων.

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο

Το ποσό δεν είναι ενιαίο για κάθε παράβαση. Με βάση τη 19/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, το τελικό πρόστιμο προκύπτει από τη βασική αξία της παράβασης, η οποία προσαυξάνεται ανάλογα με:

τον ημερήσιο δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς,

την επικινδυνότητα της περιοχής,

τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων ή εναέριων μέσων που χρειάστηκε να κινητοποιηθούν,

τη διάρκεια της πυροσβεστικής επιχείρησης,

τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις,

τυχόν επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Το κατώτατο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο είναι 500 ευρώ και το ανώτατο 50.000 ευρώ, ακόμη και όταν διαπιστώνονται περισσότερες παραβάσεις. Η επιβολή του διοικητικού προστίμου είναι ανεξάρτητη από τις ποινικές κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν για εμπρησμό από αμέλεια ή από πρόθεση. Η απόφαση για τον υπολογισμό των προστίμων προβλέπει ότι κάθε περιστατικό εξετάζεται ξεχωριστά από τα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα.

Το κρίσιμο πριν από οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο είναι ο έλεγχος του ημερήσιου χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Όταν ο δείκτης βρίσκεται στο 3, στο 4 ή στο 5, οι εργασίες που δημιουργούν φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρες πρέπει να αναβάλλονται.