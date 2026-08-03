Τροχαία τον Αύγουστο: Οι αριθμοί πίσω από τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της μεγάλης εξόδου, των διακοπών και των καθημερινών μετακινήσεων προς παραλίες και τουριστικούς προορισμούς. Είναι, όμως, και μία από τις περιόδους κατά τις οποίες η πίεση στο οδικό δίκτυο αυξάνεται αισθητά, μαζί με τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα δεν ακολουθεί κάθε χρόνο την ίδια πορεία. Δεν καταγράφεται, δηλαδή, απαραίτητα αύξηση των τροχαίων κάθε Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο. Επιβεβαιώνεται, ωστόσο, ότι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού εξακολουθεί να έχει βαρύ απολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 926 τροχαία ατυχήματα με νεκρούς ή τραυματίες, έναντι 900 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η αύξηση έφθασε το 2,9%.

Από τα τροχαία του Αυγούστου 2025 έχασαν τη ζωή τους 71 άνθρωποι, 67 τραυματίστηκαν σοβαρά και 1.091 ελαφρά. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 4,1% και οι σοβαροί τραυματισμοί κατά 6,9%, ενώ οι ελαφρά τραυματίες αυξήθηκαν κατά 1,4%. Τα στοιχεία του 2025 παραμένουν προσωρινά. ΕΛΣΤΑΤ – Αύγουστος 2025

Η εικόνα της τελευταίας τριετίας είναι αποκαλυπτική:

Τον Αύγουστο του 2023 καταγράφηκαν 945 τροχαία, με 63 νεκρούς.

Τον Αύγουστο του 2024 σημειώθηκαν 900 τροχαία, με 74 νεκρούς.

Τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν 926 τροχαία, με 71 νεκρούς.

Συνολικά, μέσα στους τρεις αυτούς Αυγούστους, 206 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 204 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα δεδομένα δείχνουν ακόμη ότι ένας μικρότερος αριθμός ατυχημάτων δεν συνεπάγεται πάντοτε λιγότερους νεκρούς: το 2024 καταγράφηκαν τα λιγότερα τροχαία της τριετίας, αλλά οι περισσότεροι θάνατοι.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος

Ο πρώτος παράγοντας είναι ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός μετακινήσεων. Στις εθνικές οδούς καταγράφονται μαζικές έξοδοι και επιστροφές, ενώ παράλληλα αυξάνεται η κίνηση σε επαρχιακούς και παραλιακούς δρόμους, πολλοί από τους οποίους έχουν στροφές, περιορισμένο φωτισμό ή ανεπαρκή διαχωρισμό των δύο ρευμάτων.

Χιλιάδες οδηγοί κινούνται σε διαδρομές που δεν γνωρίζουν καλά, συχνά με φορτωμένα αυτοκίνητα και έπειτα από πολλές ώρες ταξιδιού. Η κόπωση, η υπνηλία και η βιασύνη για την άφιξη στον προορισμό μειώνουν τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνουν την πιθανότητα λάθους.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί επίσης να επιβαρύνει τον οδηγό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αφυδάτωση, έλλειψη ύπνου ή πολύωρη παραμονή πίσω από το τιμόνι. Παράλληλα, οι μετακινήσεις για διασκέδαση συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα, όταν η ορατότητα είναι μικρότερη και αυξάνεται ο κίνδυνος οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Σημαντικό ρόλο παίζουν ακόμη η υπερβολική ταχύτητα, οι αντικανονικές προσπεράσεις, η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς και η μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Η ίδια η Τροχαία επισήμανε ότι ανάμεσα στα βασικά αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας, ενώ η απουσία κράνους επιδείνωσε σε αρκετές περιπτώσεις τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Οι ημέρες της μεγάλης εξόδου

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται το οδικό δίκτυο τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο. Οι ταυτόχρονες μετακινήσεις προς λιμάνια, αεροδρόμια, νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς δημιουργούν πυκνή κυκλοφορία και πολύωρες καθυστερήσεις.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις εθνικές οδούς. Μεγάλο μέρος των σοβαρών συμβάντων σημειώνεται στο περιφερειακό και επαρχιακό δίκτυο, όπου συνυπάρχουν ΙΧ, δίκυκλα, τουριστικά λεωφορεία, αγροτικά οχήματα, ποδήλατα και πεζοί.

Τα αριθμητικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ότι ο Αύγουστος είναι κάθε χρόνο ο μήνας με τα περισσότερα τροχαία. Δείχνουν, όμως, ότι παραμένει σταθερά περίοδος αυξημένης έκθεσης στον κίνδυνο και βαριών ανθρώπινων απωλειών. Η ασφαλής ταχύτητα, οι τακτικές στάσεις, η αποχή από το αλκοόλ, η ζώνη και το κράνος δεν αποτελούν τυπικές συστάσεις, αλλά τα βασικά μέτρα που μπορούν να εμποδίσουν μία καλοκαιρινή διαδρομή να καταλήξει σε τραγωδία.