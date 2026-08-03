Οι ημερομηνίες που πρέπει να κρατήσουν οι φίλαθλοι τον Αύγουστο, που μόνο «ήσυχος» δεν είναι

Ο Αύγουστος μπορεί παραδοσιακά να θεωρείται μήνας διακοπών, όμως το αθλητικό πρόγραμμα του 2026 μόνο «ήσυχο» δεν είναι.

Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος αρχίζει με την απονομή του πρώτου εγχώριου τίτλου, η Super League επιστρέφει, οι ελληνικές ομάδες δίνουν κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις σε στίβο, κολύμβηση και ιστιοπλοΐα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Το καλεντάρι που ακολουθεί περιλαμβάνει τόσο τις σημαντικότερες διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα όσο και εκείνες στις οποίες αναμένεται έντονη ελληνική παρουσία.

'Εως 9 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16

Η νεανική ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται στο προσκήνιο με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων Κ16, το οποίο διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική δοκιμασία για την ελληνική σχολή του πόλο, που παραμένει σταθερά ανταγωνιστική στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Παράλληλα, έως τις 7 Αυγούστου διεξάγεται στο Οέιρας της Πορτογαλίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20.

4-8 Αυγούστου: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας

Ο Σηκουάνας φιλοξενεί τα αγωνίσματα ανοιχτής θάλασσας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποστάσεις 5 και 10 χιλιομέτρων, αγώνα νοκ άουτ τριών χιλιομέτρων και τη μεικτή σκυταλοδρομία. Το συνολικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου άρχισε στις 31 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου.

5-9 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

Η νέα γενιά του ελληνικού στίβου δοκιμάζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, στην πόλη Γκουτζίν της Πολωνίας. Η διοργάνωση αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο ραντεβού της χρονιάς για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 20 ετών και προσφέρει μία πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών της επόμενης περιόδου.

Αύγουστος: Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ συνεχίζουν μέσα στον Αύγουστο την προσπάθειά τους στις διοργανώσεις της UEFA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες των προκριματικών γύρων και, για όσες ομάδες προχωρήσουν, τα play offs του Champions League, του Europa League και του Conference League.

10-16 Αυγούστου: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Το Μπέρμιγχαμ γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού στίβου, με την ελληνική αποστολή να διεκδικεί διακρίσεις απέναντι στους κορυφαίους αθλητές της ηπείρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στα αγωνίσματα όπου η Ελλάδα διαθέτει αθλητές υψηλού επιπέδου, όπως τα άλματα και οι ρίψεις. Η διοργάνωση αποτελεί το σημαντικότερο αγωνιστικό ραντεβού του καλοκαιριού για τον ελληνικό στίβο και θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου.

10-16 Αυγούστου: Η κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού

Τις ίδιες ημέρες διεξάγεται στο Παρίσι το κύριο πρόγραμμα της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Η Ελλάδα προσδοκά αξιόλογες παρουσίες και συμμετοχές σε τελικούς, σε μία διοργάνωση που συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβάνονται επίσης το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών Κ20 στη Βάρνα, από 10 έως 16 Αυγούστου, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Νεανίδων Κ18 στην Τενερίφη, από 16 έως 23 Αυγούστου.

12 Αυγούστου: ΑΕΚ–ΟΦΗ για το Super Cup

Ο πρώτος τίτλος της νέας εγχώριας ποδοσφαιρικής περιόδου θα κριθεί στο Ηράκλειο. Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για το Super Cup.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της έδρας, καθώς ο ΟΦΗ θα διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΠΟ, η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη διαδοχική χρονιά μετά την επιστροφή της στο ελληνικό ποδοσφαιρικό καλεντάρι.

21-28 Αυγούστου: Aegean Regatta 2026

Η μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση του Αιγαίου ξεκινά από τη Βολισσό της Χίου και ολοκληρώνεται στον Μαραθόκαμπο της Σάμου.

Οι εγγραφές και οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 21 και 22 Αυγούστου, ενώ η πρώτη ιστιοδρομία θα δοθεί στις 23 Αυγούστου, στη διαδρομή Βολισσός–Φούρνοι. Θα ακολουθήσουν οι διαδρομές Φούρνοι–Αγαθονήσι και Αγαθονήσι–Μαραθόκαμπος, πριν από την παράκτια ιστιοδρομία και την τελετή λήξης στις 28 Αυγούστου. A

22-23 Αυγούστου: Η πρεμιέρα της Super League

Το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League αρχίζει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει επτά αναμετρήσεις:

Σάββατο 22 Αυγούστου:

ΑΕΚ–Ηρακλής, 20:00

Καλαμάτα–Άρης, 20:00

Ολυμπιακός–Ατρόμητος, 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου:

ΟΦΗ–Βόλος, 19:30

Παναθηναϊκός–Κηφισιά, 21:00

ΠΑΟΚ–Λεβαδειακός, 21:00

Παναιτωλικός–Αστέρας AKTOR, 21:30

Η πρεμιέρα παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής του Ηρακλή και της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία.

Έως το τέλος Αυγούστου: Beach volley σε τέσσερις περιοχές

Το επίσημο καλεντάρι του beach volley συνεχίζεται μέσα στον Αύγουστο με διοργανώσεις satellite στην Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, την Ασπροβάλτα και το Αγρίνιο.

Πρόκειται για αναγνωρισμένα, μη βαθμολογούμενα τουρνουά, με έμφαση στον ερασιτεχνικό χαρακτήρα και περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή αθλητών που βρίσκονται ψηλά στην πανελλήνια κατάταξη.

Τέλος Αυγούστου: Οι Μεσογειακοί Αγώνες

Το τελευταίο μεγάλο αθλητικό ραντεβού του μήνα είναι οι 20οί Μεσογειακοί Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας. Η ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει σε σειρά αθλημάτων, με αρκετές διοργανώσεις να αρχίζουν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και να συνεχίζονται στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Στον υγρό στίβο, η κολύμβηση έχει προγραμματιστεί από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου, η τεχνική κολύμβηση από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου και η υδατοσφαίριση από τις 28 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Αύγουστος του 2026, επομένως, συνδέει το τέλος της θερινής αγωνιστικής περιόδου με την έναρξη της νέας. Από τις εθνικές ομάδες και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έως την επιστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, σχεδόν κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει μία διοργάνωση με ισχυρό ελληνικό ενδιαφέρον.