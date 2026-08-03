Φωτιές σε Βοιωτία και Αττική: Συνελήφθη δήμαρχος - Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του

Στη σύλληψη δυο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές σχετικά με τη φωτιά στη Βοιωτία και την Αττική, ενώ όπως έγινε γνωστό ανάμεσα στους δυο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος συνελήφθη καθώς η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σημειώνεται πως κατά τις πρώτες αναφορές η φωτιά ξεκίνησε από σπίθες σε ανεμογεννήτριες.

Το συγκεκριμένο δίκτυο μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που διερευνούν την υπόθεση, φαίνεται να διαπίστωσαν αστοχίες στην κατασκευή του έργου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από σπινθηρισμούς μεταξύ δύο αγωγών του δικτύου.