Αργολίδα - Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι 2 συλληφθέντες - Έδειξαν στους αστυνομικούς πού έθαψαν τη σορό

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα ο οποίος αγνοούνταν επί μία εβδομάδα στην περιοχή των Ιρίων, προχώρησε η Ασφάλεια Ναυπλίου.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες Ινδικής καταγωγής, οι οποίοι αποτελούσαν τους βασικούς υπόπτους της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των 2 Ινδών

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Ομολόγησαν και έδειξαν στους αστυνομικούς πού έθαψαν τη σορό

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εξέτασης, οι δύο αλλοδαποί παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, κατά την ανάκριση επιδόθηκαν σε ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών, με τον κάθε κατηγορούμενο να υποδεικνύει τον συνεργό του ως τον φυσικό αυτουργό του φόνου.

Οι ομολογίες των δραστών οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του θύματος. Το βράδυ της Κυριακής (2/8), αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 59χρονου σε δύσβατο αγροτοδασικό σημείο της ευρύτερης περιοχής των Ιρίων, εκεί όπου οι δράστες την είχαν εγκαταλείψει για να εξαφανίσουν τα ίχνη της πράξης τους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται τις επόμενες ώρες στον αρμόδιο Εισαγγελέα και τον Ανακριτή Ναυπλίου προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθούν.