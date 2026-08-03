Η 15η Αυγούστου πέφτει Σάββατο: Τι ισχύει για μισθούς, ημερομίσθια και ρεπό

Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 είναι υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι, κατά κανόνα, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση όσες επιτρέπεται νόμιμα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις από τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, της φιλοξενίας, των μεταφορών, της υγείας και άλλες δραστηριότητες συνεχούς λειτουργίας.

Η φετινή ημερολογιακή συγκυρία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο. Η αργία δεν μεταφέρεται αυτομάτως σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν προβλέπεται κάτι ευνοϊκότερο από συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομική συμφωνία.

Τι ισχύει για όσους δεν εργαστούν

Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση, εφόσον δεν απασχοληθούν για λόγο που δεν οφείλεται στους ίδιους.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή. Καταβάλλεται κανονικά ο συμφωνημένος μηνιαίος μισθός, στον οποίο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται και η αμοιβή της ημέρας της αργίας.

Το γεγονός ότι η 15η Αυγούστου συμπίπτει με Σάββατο δεν δημιουργεί από μόνο του δικαίωμα μεταφοράς της αργίας τη Δευτέρα ή χορήγησης επιπλέον ημέρας ανάπαυσης.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή για την απασχόλησή τους.

Ειδικότερα:

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιό τους και επιπλέον προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες εργαστούν.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και εργάζονται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου τους για τις ώρες απασχόλησης. Δεν καταβάλλεται πρόσθετο 1/25 του μισθού, επειδή η απλή αμοιβή της αργίας θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό.

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός όταν μία επιχείρηση που κανονικά παραμένει κλειστή τις Κυριακές και τις αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και νόμιμα τον Δεκαπενταύγουστο. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό δικαιούται:

Το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του.

Προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχολήθηκε.

Οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται και στις οδηγίες του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ για την αμοιβή των υποχρεωτικών αργιών.

Τι σημαίνει «προσαύξηση 75%»

Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται υποχρεωτικά πάνω στις συνολικές καταβαλλόμενες αποδοχές του εργαζομένου, αλλά στο νόμιμο ωρομίσθιο. Εάν, ωστόσο, συλλογική σύμβαση, κανονισμός εργασίας ή πάγια επιχειρησιακή πρακτική προβλέπει ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Εφόσον η εργασία του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιηθεί πέραν των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, μπορεί να οφείλονται πρόσθετες προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωρία ή εργασία κατά την έκτη ημέρα. Οι προσαυξήσεις αυτές εξετάζονται χωριστά και δεν συμψηφίζονται με την προσαύξηση 75% της αργίας.

Τι ισχύει για άδεια και ρεπό

Η 15η Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις ημέρες της κανονικής άδειας. Εάν, δηλαδή, η υποχρεωτική αργία συμπέσει με χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια, η συγκεκριμένη ημέρα δεν αφαιρείται από το υπόλοιπο της ετήσιας άδειάς του.

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το ημερομίσθιο της αργίας, ενώ οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν λαμβάνουν πρόσθετο ημερομίσθιο, καθώς η αμοιβή καλύπτεται από τον μισθό τους.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της υποχρεωτικής αργίας με οφειλόμενη ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ο εργοδότης δεν μπορεί, δηλαδή, να εμφανίσει αυθαίρετα την αργία ως ρεπό που όφειλε ήδη στον εργαζόμενο.

Δεν μπορεί να επιβληθεί ημέρα άδειας

Μία επιχείρηση που δεν λειτουργεί λόγω της υποχρεωτικής αργίας δεν μπορεί να χρεώσει μονομερώς τη συγκεκριμένη ημέρα ως κανονική άδεια του εργαζομένου. Η ημέρα αργίας διατηρεί τον χαρακτήρα της και δεν αφαιρείται από τις ημέρες άδειας που δικαιούται ο μισθωτός.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, η 15η Αυγούστου περιλαμβάνεται ρητά στις υποχρεωτικές αργίες. Σε περίπτωση μη καταβολής των νόμιμων αποδοχών ή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στο 1555.