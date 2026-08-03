Cheers! Το πρόγραμμα του Messinia Terroirs Wine Festival 28-29/8 στo Costa Navarino

Μια μεγάλη γιορτή για το κρασί και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας - συμβάλλει και το Πανεπιστήμιο Πατρών
Διήμερο φεστιβάλ κρασιού ως πολιτιστική και βιωματική εμπειρία σε Navarino Agora και Costa Navarino.
Επιστρέφει ανανεωμένο, στις 28-29 Αυγούστου, το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival! Με θέμα «Χτίζοντας τη Σύγχρονη Οινική Ταυτότητα της Μεσσηνίας μέσα από τη Γεύση, τη Γνώση και τον Πολιτισμό» περιλαμβάνει σημαντικά panels και masterclasses, δίχως να λείψουν δοκιμές, εκθέσεις, παιχνίδια, περιηγήσεις.
Το φεστιβάλ αποτελεί την κορύφωση του καθιερωμένου, στρατηγικού προγράμματος Messinia Terroirs, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (ΙΚΒΚΚ), που έχει ήδη καταφέρει να ενώσει 18 τοπικά οινοποιεία σε ένα ισχυρό, συνεκτικό δίκτυο ποιότητας και εξωστρέφειας. Μάλιστα φέτος, σε ειδική δράση, θα συμβάλει και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά στην «Πλατεία Γευσιγνωσίας» στη Navarino Agora, όπου 18 Μεσσήνιοι παραγωγοί καλούν για γευσιγνωσία των κρασιών τους.
Παράλληλα, θα φιλοξενηθούν εκεί συνεργαζόμενα δίκτυα και πρωτοβουλίες όπως το Primarolia με πρωταγωνιστή τη μαύρη σταφίδα, τα Οινοξένεια με Ροδίτες και Μαυροδάφνες από την Αιγιάλεια, καθώς και το Malvasia Myth, αφιερωμένο στον εμβληματικό Μαλβαζία οίνο, ένα από τα πιο ιστορικά και διάσημα κρασιά του κόσμου, με ρίζες από τη βυζαντινή Μονεμβασιά της Λακωνίας.
Η γευστική δοκιμή θα πλαισιώνεται από τέχνη, με το εικαστικό δρώμενο «Ζωγραφίζοντας με Κρασί» από την Alina Malynovska.
Eπιπλέον, έχει προγραμματιστεί συναρπαστική περιήγηση στον γεωλογικό πλούτο της Μεσσηνιακής γης μέσα από τη Έκθεση Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων της περιοχής του Δήμου Τριφυλίας. Η έκθεση, που συνοδεύεται από την παρουσίαση του Χάρτη Πετρωμάτων της περιοχής, υλοποιείται από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί φέτος στην ανάδειξη της Κορώνης ως επίκεντρου της Μεσογειακής Διατροφής. Η σημαντική αυτή θεματική θα καλυφθεί εις βάθος με συζήτηση.
Ταυτόχρονα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τη βιώσει και έμπρακτα, μέσα από δύο μεγάλα εμπειρικά προγράμματα γευσιγνωσίας (Παρασκευή 28/8 και Σάββατο 29/8), όπου ο σεφ Ιάκωβος Απέργης θα δημιουργήσει μοναδικά εδέσματα και η Υακίνθη Τυροβολά-Δαγρέ (DipWSET) θα αναλάβει το εξειδικευμένο wine pairing με τα κρασιά.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΊΑ
Δυναμικό προάγγελο του Φεστιβάλ αποτελεί το ειδικά σχεδιασμένο Messinia Terroirs Fam Trip, το οποίο υποστηρίζεται από το Visit Peloponnese, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα βιωματικό οδοιπορικό που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Επιλεγμένοι δημοσιογράφοι οίνου και τουρισμού, τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι φορέων θα γνωρίσουν τη Μεσσηνία σε βάθος: από περιηγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους (Ανάκτορο Νέστορος, Κάστρο Ανδρούσας) και επισκέψεις σε αμπελώνες και ελαιοτριβεία, μέχρι την ενεργή συμμετοχή τους στον τρύγο.
*Ανάμεσα στους υποστηρικτές το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ο Δήμος Μεσσήνης, ο Δήμος Τριφυλίας και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Χορηγοί της δράσης προβολής των οινοποιών και της γευσιγνωσίας των κρασιών τους είναι το WSPC και το κατάστημα Cellier στη Navarino Agora.
Μεγάλος Χορηγός Επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι η ΕΡΤ, ενώ το IONIAN TV αναλαμβάνει τον ρόλο του Media Partner. Στους συνεργάτες επικοινωνίας συγκαταλέγεται το thebest.gr
*Για την παρακολούθηση των Masterclasses και των Ομιλιών (που απαιτούν κράτηση), καθώς και για το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα W/ www.cvf.gr
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