Αύγουστος με φόρους και εισφορές: Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 του μήνα

Έναν ακόμη μήνα με αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν μπροστά τους νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας διακοπών, το ημερολόγιο πληρωμών παραμένει γεμάτο, με τις περισσότερες προθεσμίες να συγκεντρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Στο τέλος του μήνα πρέπει να καταβληθούν δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σειρά τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Δεύτερη δόση φόρου εισοδήματος

Έως τις 31 Αυγούστου πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με το ημερολόγιο προθεσμιών της ΑΑΔΕ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την οφειλή και την Ταυτότητα Οφειλής μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται μέχρι το τέλος Αυγούστου να καταβάλουν την έκτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ 2026.

Η εξόφληση του φετινού φόρου ακινήτων άρχισε τον Μάρτιο και πραγματοποιείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να προβλέπεται για τον Φεβρουάριο του 2027.

ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι

Στις 31 Αυγούστου εκπνέουν επίσης τα χρονικά περιθώρια για σειρά τακτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, ανάλογα με την κατηγορία και το φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης:

Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή ΦΠΑ για όσους έχουν μηνιαία φορολογική περίοδο.

Η απόδοση παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και λοιπές αμοιβές.

Η απόδοση των προβλεπόμενων φόρων και τελών για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις αντίστοιχες φορολογικές περιόδους.

Οι ακριβείς υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το λογιστικό σύστημα και τη φορολογική περίοδο.

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η διαδικασία αφορά, μεταξύ άλλων, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παραστατικά αγοράς και χρήσης των ποσοτήτων καυσίμου για τις οποίες ζητούν την επιστροφή.

Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου

Την ίδια ημερομηνία λήγει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου για το 2026.

Έως το τέλος Αυγούστου πρέπει επίσης να αποσταλούν από τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόμενα «family offices», τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Στο ασφαλιστικό σκέλος, μέχρι τις 31 Αυγούστου πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές Ιουλίου 2026 των μη μισθωτών, δηλαδή ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών.

Στην ίδια προθεσμία εντάσσεται και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Κανονικά, στο τέλος του μήνα θα έληγε και η προθεσμία υποβολής των αντίστοιχων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Παράταση για τις ΑΠΔ – Όχι όμως για την πληρωμή

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει παράταση έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 για την υποβολή:

Των ΑΠΔ ιδιωτικού τομέα της μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2026.

Των ΑΠΔ Δημοσίου της μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2026.

Των δηλώσεων κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και φορέων του Δημοσίου.

Η παράταση δόθηκε εξαιτίας της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων. Η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών δεν μετατίθεται και πρέπει να γίνει κανονικά έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει ακόμη να πληρωθούν οι δόσεις ενεργών φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων. Ακόμη και μία εκπρόθεσμη δόση μπορεί να επιβαρυνθεί με τόκους ή, υπό προϋποθέσεις, να θέσει σε κίνδυνο τη ρύθμιση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ελέγχουν εγκαίρως τις προσωποποιημένες οφειλές τους στο myAADE και στον e-ΕΦΚΑ, καθώς ειδικές προθεσμίες ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.