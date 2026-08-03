Από το μισθωτήριο μέχρι το πάσο: Τα πρώτα βήματα των νέων φοιτητών

Η ανακοίνωση των βάσεων ανοίγει για χιλιάδες νέους ένα συναρπαστικό, αλλά απαιτητικό κεφάλαιο: τη μετακόμιση στην πόλη όπου θα σπουδάσουν. Η αναζήτηση κατοικίας βρίσκεται συνήθως στην κορυφή της λίστας, όμως δεν είναι η μόνη εκκρεμότητα.

Εγγραφή, δικαιολογητικά, αιτήσεις για στέγαση και σίτιση, ακαδημαϊκή ταυτότητα, μετακινήσεις και καθημερινά έξοδα πρέπει να οργανωθούν έγκαιρα. Ένα λάθος στο μισθωτήριο ή μια προθεσμία που πέρασε απαρατήρητη μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ταλαιπωρία.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας το ακριβές διάστημα ηλεκτρονικών εγγραφών των φετινών επιτυχόντων στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές πρέπει, επομένως, να παρακολουθούν μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου, του πανεπιστημίου και του τμήματος εισαγωγής τους.

Πρώτα η εγγραφή και μετά οι υπόλοιπες αιτήσεις

Το πρώτο βήμα είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, όταν αυτή ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, κάθε ίδρυμα ακολουθεί τη δική του διαδικασία για την ολοκλήρωση της εγγραφής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φοιτητής αποκτά ιδρυματικό λογαριασμό και ακαδημαϊκό e-mail. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς χρησιμοποιούνται για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, τη δήλωση μαθημάτων, τη σίτιση, τη στέγαση και την επικοινωνία με τη γραμματεία.

Οι πρωτοετείς πρέπει να έχουν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή:

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,

πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,

στοιχεία επικοινωνίας,

τυχόν δικαιολογητικά ειδικής κατηγορίας,

πρόσβαση στο προσωπικό τους e-mail και στους κωδικούς Taxisnet, όπου απαιτούνται.

Καλό είναι τα αρχεία να είναι ευανάγνωστα και αποθηκευμένα τόσο σε υπολογιστή όσο και σε ασφαλές διαδικτυακό χώρο.

Έρευνα κατοικίας με βάση τη σχολή και τις συγκοινωνίες

Το φθηνότερο διαμέρισμα δεν είναι πάντοτε και η οικονομικότερη λύση. Πριν επιλέξει περιοχή, ο φοιτητής πρέπει να υπολογίσει την απόσταση από τη σχολή, το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, τη συχνότητα των δρομολογίων και τον χρόνο που θα χρειάζεται για να φτάσει στο πανεπιστήμιο.

Στην Πάτρα, για παράδειγμα, ένας φοιτητής πρέπει να γνωρίζει εάν το τμήμα του βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, στο Κουκούλι ή σε άλλο σημείο. Η επιλογή κατοικίας μόνο με κριτήριο την απόσταση από το κέντρο μπορεί να συνεπάγεται καθημερινές μετακινήσεις και επιπλέον κόστος.

Πριν από οποιαδήποτε συμφωνία είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται επίσκεψη στο ακίνητο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγχει την υγρασία, τη θέρμανση, τα κουφώματα, τις ηλεκτρικές συσκευές, την πίεση του νερού, την ασφάλεια της εισόδου και την κατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα.

Εξίσου σημαντικό είναι να ζητά ενημέρωση για τα κοινόχρηστα του χειμώνα, τον τρόπο θέρμανσης, την ενεργειακή κατηγορία και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Καμία προκαταβολή χωρίς έλεγχο

Η μεγάλη ζήτηση για φοιτητικά σπίτια δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή ακόμη και ανύπαρκτες αγγελίες. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές δεν πρέπει να καταβάλλουν χρήματα πριν δουν το ακίνητο, εξακριβώσουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και συμφωνήσουν γραπτώς τους όρους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, πιέζει για άμεση μεταφορά χρημάτων ή προτείνει ασυνήθιστα χαμηλό ενοίκιο. Η απόδειξη κάθε πληρωμής πρέπει να διατηρείται.

Πριν από την υπογραφή χρειάζεται να αποσαφηνιστούν:

το ύψος της εγγύησης,

η διάρκεια της μίσθωσης,

ποιες δαπάνες επιβαρύνουν τον ενοικιαστή,

ποια έπιπλα και συσκευές παραδίδονται,

ποιος αναλαμβάνει πιθανές επισκευές,

εάν επιτρέπονται κατοικίδια ή συγκατοίκηση.

Κατά την παράδοση του σπιτιού είναι χρήσιμη η φωτογράφιση των χώρων, των συσκευών και των ενδείξεων των μετρητών.

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι απαραίτητο

Η μίσθωση πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και να γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφονται σωστά το ακίνητο, το ποσό του ενοικίου, η διάρκεια και τα στοιχεία των συμβαλλομένων.

Η ορθή καταχώριση έχει ιδιαίτερη σημασία και για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, για τον ηλεκτρονικό έλεγχο της αίτησης χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός του μισθωτηρίου, το ΑΦΜ και η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Στην τελευταία διαδικασία χορήγησης, η μίσθωση έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος. Οι όροι για τους φετινούς πρωτοετείς θα πρέπει να επανελεγχθούν όταν εκδοθεί η νέα εγκύκλιος.

Αιτήσεις για εστία και δωρεάν σίτιση

Όσοι πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια πρέπει να εξετάσουν άμεσα τη δυνατότητα στέγασης σε φοιτητική εστία. Οι αιτήσεις έχουν ξεχωριστές προθεσμίες ανά πανεπιστήμιο και συνοδεύονται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Το ίδιο ισχύει για τη δωρεάν σίτιση. Δεν παρέχεται αυτόματα με την εγγραφή, αλλά απαιτείται αίτηση, η οποία συνήθως υποβάλλεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών οι αιτήσεις στέγασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ λειτουργούν δομές σε Ρίο, Κουκούλι και Μεσολόγγι. Αυτή τη στιγμή το σύστημα αιτήσεων εμφανίζεται κλειστό, επομένως οι πρωτοετείς πρέπει να περιμένουν τη νέα επίσημη ανακοίνωση και να μην βασιστούν σε προθεσμίες προηγούμενων ετών.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και μετακινήσεις

Μετά την απόκτηση των ιδρυματικών κωδικών, ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, ανεβάζοντας έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. Η ταυτότητα συνδέεται με σειρά ακαδημαϊκών παροχών και, όπου προβλέπεται, με μειωμένο κόμιστρο στις μετακινήσεις. Μετά την παραλαβή της μπορεί να προστεθεί και στο Gov.gr Wallet.

Πριν από τη μετακόμιση αξίζει να εξεταστούν τα τοπικά δρομολόγια, οι μηνιαίες κάρτες, το κόστος των υπεραστικών μετακινήσεων και οι τελευταίες αναχωρήσεις από την πανεπιστημιούπολη.

Ρεύμα, νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο

Ο φοιτητής πρέπει να συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη ποιος θα αναλάβει τις αλλαγές ονόματος στους λογαριασμούς και να καταγράψει τις αρχικές ενδείξεις των μετρητών. Χρειάζεται επίσης να ελέγξει εάν υπάρχουν προηγούμενες οφειλές, χωρίς να αποδεχθεί χρεώσεις που δεν του ανήκουν.

Για τη σύνδεση στο διαδίκτυο πρέπει να προηγείται έλεγχος διαθεσιμότητας στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Η ενεργοποίηση μπορεί να απαιτήσει αρκετές ημέρες, γι’ αυτό δεν πρέπει να αφήνεται για την τελευταία στιγμή.

Ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός

Πριν από την τελική επιλογή κατοικίας, η οικογένεια πρέπει να υπολογίσει το συνολικό μηνιαίο κόστος και όχι μόνο το ενοίκιο. Στον προϋπολογισμό μπαίνουν κοινόχρηστα, ρεύμα, νερό, θέρμανση, διαδίκτυο, τρόφιμα, μετακινήσεις και έκτακτα έξοδα.

Χρειάζεται, επίσης, ένα αρχικό ποσό για εγγύηση, μεταφορά οικοσκευής και βασικό εξοπλισμό. Η απογραφή όσων ήδη υπάρχουν στο σπίτι βοηθά να αποφευχθούν περιττές αγορές. Ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, βασικά εργαλεία, πυροσβεστήρας και φακός είναι περισσότερο χρήσιμα από αρκετές διακοσμητικές αγορές των πρώτων ημερών.

Η καλύτερη προετοιμασία δεν είναι εκείνη που ολοκληρώνεται βιαστικά, αλλά εκείνη που αφήνει όσο γίνεται λιγότερες οικονομικές και πρακτικές εκπλήξεις. Με σωστό έλεγχο του σπιτιού, έγκυρο μισθωτήριο και συστηματική παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων, η μετάβαση στη νέα πόλη μπορεί να γίνει πολύ πιο ομαλή.