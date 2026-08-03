Ο δεκάλογος για ασφαλές μπάνιο στον καύσωνα: Πότε η δροσερή βουτιά μπορεί να γίνει επικίνδυνη

Μια βουτιά στη θάλασσα μοιάζει με την καλύτερη λύση όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει σε επίπεδα καύσωνα. Το κολύμπι, όμως, δεν είναι αυτομάτως ασφαλές μόνο και μόνο επειδή το σώμα βρίσκεται μέσα στο νερό.

Η πολύωρη παραμονή στην παραλία, η έκθεση στον ήλιο, η αφυδάτωση και η σωματική προσπάθεια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή καταπόνηση, ακόμη και σε έμπειρους κολυμβητές.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η βουτιά αυτή καθαυτή, αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται. Τις ημέρες ακραίας ζέστης χρειάζεται σωστή επιλογή ώρας, συχνή ενυδάτωση, σταδιακή είσοδος στο νερό και ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

Ποιες ώρες είναι ασφαλέστερες

Ο ΕΟΔΥ συστήνει οι εξωτερικές δραστηριότητες να προγραμματίζονται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, δηλαδή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Στην πράξη, για το μπάνιο στη θάλασσα είναι προτιμότερο να επιλέγουμε τις πρωινές ώρες ή το διάστημα μετά την υποχώρηση της μεγάλης ζέστης. Η παραμονή στην παραλία τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες αυξάνει την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και επιβαρύνει τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σκιά.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο ωράριο που να είναι ασφαλές για όλους, καθώς η θερμοκρασία, η υγρασία και η ένταση της ακτινοβολίας μεταβάλλονται καθημερινά. Σε συνθήκες καύσωνα, ωστόσο, το διάστημα περίπου από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα απαιτεί αυξημένη προσοχή και, για τις ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να αποφεύγεται.

Η θάλασσα δεν αποτρέπει την αφυδάτωση

Μέσα στο νερό μπορεί να μη γίνεται εύκολα αντιληπτός ο ιδρώτας, όμως ο οργανισμός εξακολουθεί να χάνει υγρά. Η κολύμβηση είναι σωματική άσκηση, ενώ η παραμονή πριν και μετά τη βουτιά κάτω από τον ήλιο εντείνει την αφυδάτωση.

Χρειάζεται να πίνουμε νερό τακτικά, χωρίς να περιμένουμε να διψάσουμε. Ο ΕΟΔΥ συνιστά άφθονα υγρά τις ημέρες του καύσωνα και περιορισμό της κατανάλωσης καφέ και αλκοόλ. Τα αλκοολούχα ποτά όχι μόνο συμβάλλουν στην αφυδάτωση, αλλά μειώνουν τα αντανακλαστικά και την ικανότητα σωστής εκτίμησης του κινδύνου μέσα στη θάλασσα.

Όσοι έχουν λάβει ιατρική οδηγία για περιορισμό υγρών ή λαμβάνουν διουρητικά και άλλα φάρμακα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και να μην αλλάζουν μόνοι τους τη δοσολογία.

Γιατί δεν πρέπει να βουτάμε απότομα

Μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο, το σώμα μπορεί να είναι υπερθερμασμένο. Η απότομη είσοδος σε αισθητά πιο κρύο νερό ενδέχεται να προκαλέσει έντονη αναπνευστική και καρδιαγγειακή αντίδραση, ζάλη, δυσφορία ή απώλεια του ελέγχου της αναπνοής.

Μπαίνουμε, επομένως, σταδιακά στη θάλασσα, βρέχοντας πρώτα το σώμα. Δεν κάνουμε απότομη βουτιά εάν αισθανόμαστε εξαντλημένοι, ζαλισμένοι ή υπερβολικά ζεστοί. Σε καμία περίπτωση δεν κολυμπάμε μόνοι όταν δεν αισθανόμαστε απολύτως καλά.

Το μπάνιο δεν «σβήνει» τη θερμική εξάντληση

Πονοκέφαλος, έντονη εφίδρωση, αδυναμία, κράμπες, ναυτία, ζάλη και τάση λιποθυμίας μπορεί να αποτελούν ενδείξεις θερμικής εξάντλησης. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπαίνουμε στη θάλασσα για να δροσιστούμε, καθώς υπάρχει κίνδυνος λιποθυμίας και πνιγμού.

Μεταφέρουμε το άτομο σε σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο, χαλαρώνουμε τα ρούχα του, δροσίζουμε το σώμα του και, εφόσον έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, του δίνουμε μικρές ποσότητες νερού.

Η σύγχυση, η δυσκολία στην ομιλία, η απώλεια προσανατολισμού, οι σπασμοί, η λιποθυμία και το πολύ θερμό δέρμα αποτελούν επείγοντα σημάδια πιθανής θερμοπληξίας. Καλούμε αμέσως το 112 ή το 166 και δεν δίνουμε υγρά σε άνθρωπο που δεν έχει πλήρη συνείδηση.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για:

Βρέφη και μικρά παιδιά.

Ηλικιωμένους.

Εγκύους και θηλάζουσες.

Ανθρώπους με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα, υπέρταση, διαβήτη, νεφροπάθειες ή νευρολογικά προβλήματα.

Όσους λαμβάνουν διουρητικά, αντιυπερτασικά ή άλλα φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν την αντίδραση του οργανισμού στη ζέστη.

Άτομα που έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Όσους είναι άυπνοι, νηστικοί, αφυδατωμένοι ή ήδη καταπονημένοι.

Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν χωρίς συνεχή επίβλεψη ούτε μέσα στο νερό ούτε στην ακτή. Τα μπρατσάκια και τα φουσκωτά βοηθήματα δεν αντικαθιστούν την παρουσία ενηλίκου, ενώ ο γονέας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση άμεσης επέμβασης.

Προσοχή και μετά από βαρύ γεύμα

Ένα μεγάλο και βαρύ γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, υπνηλία ή ναυτία κατά την κολύμβηση. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος χρόνος αναμονής που να ισχύει για όλους, ωστόσο αποφεύγουμε την έντονη κολύμβηση αμέσως μετά από βαρύ φαγητό.

Προτιμούμε μικρά και ελαφρά γεύματα, με φρούτα και λαχανικά, όπως συστήνει και ο ΕΟΔΥ. Αν αισθανόμαστε φούσκωμα, υπνηλία ή αδιαθεσία, αναβάλλουμε τη βουτιά.

Αντηλιακό και σκιά ακόμη και με συννεφιά

Το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται πριν από την έκθεση στον ήλιο και να ανανεώνεται τακτικά, ιδιαίτερα μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση. Χρειάζονται επίσης καπέλο, γυαλιά ηλίου, ανοιχτόχρωμα ρούχα και παραμονή σε πραγματική σκιά.

Η ομπρέλα περιορίζει την άμεση ακτινοβολία, αλλά δεν παρέχει απόλυτη προστασία, καθώς η άμμος και η επιφάνεια του νερού αντανακλούν μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ο δεκάλογος για ασφαλές μπάνιο στον καύσωνα

Επιλέγουμε πρωινές ή απογευματινές ώρες.

Αποφεύγουμε την πολύωρη παραμονή στον ήλιο.

Πίνουμε νερό τακτικά, πριν αισθανθούμε δίψα.

Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ πριν από την κολύμβηση.

Μπαίνουμε σταδιακά στο νερό.

Δεν κολυμπάμε μόνοι ή πολύ μακριά από την ακτή.

Αποφεύγουμε την έντονη προσπάθεια όταν επικρατεί ακραία ζέστη.

Ανανεώνουμε συχνά το αντηλιακό.

Επιτηρούμε συνεχώς παιδιά και ηλικιωμένους.

Βγαίνουμε αμέσως από το νερό αν αισθανθούμε ζάλη, αδυναμία, κράμπα, δύσπνοια ή ναυτία.

Η θάλασσα μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ανακούφιση τις ημέρες του καύσωνα, αρκεί η επίσκεψη στην παραλία να μην εξελιχθεί σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Η σωστή ώρα, η ενυδάτωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι σημαντικότερες από το πόσο καλός κολυμβητής είναι κάποιος.