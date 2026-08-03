Φωτιά στη Δυτική Αττική: Επιμένει ο κίνδυνος, συνεχείς ρίψεις και ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε Κανδήλι και Αγία Σκέπη

Χωρίς απώλειες κατοικιών ολοκληρώθηκε η μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αγίας Σκέπης, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό και έφτασε σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Πατέρα και, ευνοούμενη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της νύχτας, κατευθύνθηκε με μεγάλη ένταση μέσω της διάβασης του Κανδηλίου προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παρά τη σφοδρότητά της, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ ανέπαφα παρέμειναν το μετόχι της Μονής Αγίας Σκέπης και το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, η φωτιά σταμάτησε κυριολεκτικά λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, όπου συνεχίζονται οι προληπτικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και στις πλαγιές του όρους Πατέρα, όπου επιχειρούν διαρκώς ελικόπτερα πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις σε μικρές εστίες και κορμούς που εξακολουθούν να καπνίζουν. Οι πυροσβέστες διευκρινίζουν ότι οι περισσότεροι καπνοί προέρχονται από υλικά που σιγοκαίνε και όχι από οργανωμένα ενεργά μέτωπα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων εστιών.