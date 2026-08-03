Φωτιά στη Δυτική Αττική: Επιμένει ο κίνδυνος, συνεχείς ρίψεις και ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε Κανδήλι και Αγία Σκέπη

Η μεγαλύτερη ανησυχία των Αρχών είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρα προς την πλευρά της Μάνδρας
Χωρίς απώλειες κατοικιών ολοκληρώθηκε η μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αγίας Σκέπης, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό και έφτασε σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Πατέρα και, ευνοούμενη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της νύχτας, κατευθύνθηκε με μεγάλη ένταση μέσω της διάβασης του Κανδηλίου προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παρά τη σφοδρότητά της, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ ανέπαφα παρέμειναν το μετόχι της Μονής Αγίας Σκέπης και το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, η φωτιά σταμάτησε κυριολεκτικά λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, όπου συνεχίζονται οι προληπτικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και στις πλαγιές του όρους Πατέρα, όπου επιχειρούν διαρκώς ελικόπτερα πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις σε μικρές εστίες και κορμούς που εξακολουθούν να καπνίζουν. Οι πυροσβέστες διευκρινίζουν ότι οι περισσότεροι καπνοί προέρχονται από υλικά που σιγοκαίνε και όχι από οργανωμένα ενεργά μέτωπα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων εστιών.
Η μεγαλύτερη ανησυχία των Αρχών είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρα προς την πλευρά της Μάνδρας. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις συγκράτησης του μετώπου, καθώς η απόσταση από τη Νέα Πέραμο είναι μικρή και τυχόν ενίσχυση των ανέμων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα.
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες, μηχανήματα του Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες μέσα στις καμένες εκτάσεις. Παράλληλα, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις τόσο στις πλαγιές του όρους Πατέρα όσο και στα δυσπρόσιτα σημεία της κορυφογραμμής.
Οι καιρικές συνθήκες εμφανίζονται βελτιωμένες σε σχέση με τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που διευκολύνει τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η πιθανή ενίσχυση των ανέμων αργότερα μέσα στην ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.
Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι μαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι περιέγραψαν μια ολόκληρη νύχτα αγωνίας, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους με νερό μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το βασικό επιχειρησιακό στοίχημα πλέον είναι η πλήρης οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο όρος Πατέρα και η αποτροπή κάθε αναζωπύρωσης, καθώς οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
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