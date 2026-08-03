Πληρωμές Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ- Οι ημερομηνίες

Με σειρά πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ ξεκινά ο Αύγουστος, ενώ προς το τέλος του μήνα ακολουθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου και οι τακτικές παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τον επίσημο «χάρτη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έως τις 7 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,30 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα δοθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμές παροχών.

Έως και τις 7 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 15 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο του β΄ εξαμήνου 2026.

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

Μέσα στην ίδια εβδομάδα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιήσει τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών:

23 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.

12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά και ο ακριβής χρόνος εμφάνισης των χρημάτων στους λογαριασμούς μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την τράπεζα.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει και η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2026. Ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη ανακοινώσει τις ημερομηνίες:

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συνήθως συμβαίνει, τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα.

Τι αναμένεται από τον ΟΠΕΚΑ

Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται ο επόμενος κύκλος των τακτικών μηνιαίων παροχών του ΟΠΕΚΑ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, τα αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες προνοιακές παροχές.

Η επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού με την ακριβή ημερομηνία και τον συνολικό αριθμό δικαιούχων δεν είχε εκδοθεί έως σήμερα. Με βάση τον πάγιο προγραμματισμό, οι καταβολές γίνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Το επίδομα παιδιού Α21 δεν καταβάλλεται κάθε μήνα αλλά ανά δίμηνο. Μετά την πληρωμή της τρίτης δόσης στις 30 Ιουλίου, η επόμενη τακτική δόση αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου και όχι μέσα στον Αύγουστο.