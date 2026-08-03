Πύρινος ανεμοστρόβιλος στην πυρκαγιά στη Βοιωτία

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που βλέπουμε από τα μέτωπα της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία με δεδομένο είναι πολλές οι κατοικίες που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, την ίδια ώρα που συντελείται μια τεράστια οικολογική καταστροφή.

Η φωτιά και οι τεράστιες σε ύψος φλόγες είναι απειλητικές και για τους πυροσβέστες που επιχειρούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε βίντεο που κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφηκε η στιγμή που σχηματίστηκε ένας πύρινος ανεμοστρόβιλος στη Δομβραίνα Βοιωτίας.