Πέσατε θύμα τηλεφωνικής ή διαδικτυακής απάτης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε- Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα

Ένα τηλεφώνημα από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο, ένα μήνυμα για επιστροφή φόρου, ένας σύνδεσμος που μοιάζει να οδηγεί σε κρατική υπηρεσία ή μια «επείγουσα» ειδοποίηση για δέμα μπορεί να είναι αρκετά για να αποκτήσουν οι απατεώνες πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αν αντιληφθείτε ότι δώσατε κωδικούς, εγκρίνατε συναλλαγή, εγκαταστήσατε εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης ή μεταφέρατε χρήματα, μην περιμένετε να δείτε εάν θα υπάρξει ζημιά. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα.

1. Καλέστε αμέσως την τράπεζά σας

Η πρώτη κίνηση, όταν έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία κάρτας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής, είναι η επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του επίσημου τηλεφωνικού αριθμού της. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό που αναγράφεται στην κάρτα, στην επίσημη εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας και όχι κάποιο τηλέφωνο που σας έστειλε ο άγνωστος.

Ζητήστε, ανάλογα με την περίπτωση:

να μπλοκαριστούν οι κάρτες και η πρόσβαση στο web ή mobile banking,

να ελεγχθούν οι τελευταίες συναλλαγές,

να ακυρωθεί ή να ανακληθεί συναλλαγή, εφόσον αυτό είναι ακόμη τεχνικά δυνατό,

να καταγραφεί επίσημα το περιστατικό ως πιθανή απάτη,

να αμφισβητηθούν εγγράφως οι συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε.

Αν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά χρημάτων, δώστε στην τράπεζα τον IBAN του παραλήπτη, το ποσό, την ώρα και τον κωδικό συναλλαγής. Η γρήγορη ειδοποίηση αυξάνει τις πιθανότητες να σταματήσει μια εκκρεμής πληρωμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιστροφή των χρημάτων είναι εξασφαλισμένη.

2. Μην εγκρίνετε άλλες ειδοποιήσεις

Οι απατεώνες ενδέχεται να συνεχίσουν την προσπάθεια και μετά την πρώτη επικοινωνία. Μην εγκρίνετε αιτήματα στην τραπεζική εφαρμογή, κωδικούς μιας χρήσης, αλλαγές συσκευής ή ψηφιακές υπογραφές που δεν ξεκινήσατε εσείς.

Καμία τράπεζα, δημόσια υπηρεσία ή αστυνομική αρχή δεν θα σας ζητήσει να υπαγορεύσετε τηλεφωνικά PIN, κωδικό web banking ή κωδικό επιβεβαίωσης συναλλαγής.

3. Αλλάξτε τους κωδικούς από ασφαλή συσκευή

Αν πατήσατε ύποπτο σύνδεσμο ή εγκαταστήσατε άγνωστο πρόγραμμα, μην αλλάξετε κωδικούς από την ίδια συσκευή πριν βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής. Χρησιμοποιήστε άλλο κινητό ή υπολογιστή και αλλάξτε κατά προτεραιότητα τους κωδικούς:

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

της ηλεκτρονικής τραπεζικής,

των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης,

των ηλεκτρονικών καταστημάτων στα οποία έχετε αποθηκευμένη κάρτα,

άλλων υπηρεσιών όπου χρησιμοποιούσατε τον ίδιο κωδικό.

Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων και αποσυνδέστε τις άγνωστες ή παλαιές συσκευές από τους λογαριασμούς σας. Κάθε υπηρεσία πρέπει να έχει διαφορετικό και ισχυρό κωδικό.

4. Αν εγκαταστήσατε εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης

Σε αρκετές απάτες, οι δράστες πείθουν το θύμα να εγκαταστήσει πρόγραμμα που τους επιτρέπει να βλέπουν ή να χειρίζονται την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή.

Σε αυτή την περίπτωση:

αποσυνδέστε τη συσκευή από το διαδίκτυο,

μην πραγματοποιήσετε νέες τραπεζικές συναλλαγές,

επικοινωνήστε με την τράπεζα από άλλη συσκευή,

απεγκαταστήστε την ύποπτη εφαρμογή,

ελέγξτε τη συσκευή με ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας ή ζητήστε τη βοήθεια τεχνικού.

Αν έχουν δοθεί εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης, μπορεί να απαιτηθεί επαναφορά της συσκευής. Προηγουμένως πρέπει να διατηρηθούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

5. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία

Μην διαγράψετε αμέσως το μήνυμα, το email ή τη συνομιλία. Κρατήστε στιγμιότυπα οθόνης και σημειώστε:

τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email,

το προφίλ από το οποίο έγινε η επικοινωνία,

τον σύνδεσμο της ψεύτικης ιστοσελίδας,

την ημερομηνία και την ώρα,

το περιεχόμενο της συνομιλίας,

τις αποδείξεις και τους κωδικούς των συναλλαγών,

τον λογαριασμό ή το ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο οποίο στάλθηκαν τα χρήματα.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να φανούν κρίσιμα τόσο για την αστυνομική έρευνα όσο και για τη διαδικασία αμφισβήτησης των συναλλαγών στην τράπεζα.

6. Κάντε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου μπορεί να γίνει:

τηλεφωνικά στο 11188,

μέσω email στο [email protected],

ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr,

με παρουσία στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Η ψηφιακή καταγγελία είναι επώνυμη και ο πολίτης καλείται να περιγράψει τι συνέβη, πότε και με ποιον τρόπο, επισυνάπτοντας το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό. Η σχετική διοικητική διαδικασία επικαιροποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2026 και παρέχεται χωρίς κόστος.

Ανάλογα με το αδίκημα, μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη επικοινωνία με την Αστυνομία ή η υποβολή έγκλησης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αν ο δράστης σάς απειλεί, βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας ή περιμένετε άτομο που θα παραλάβει χρήματα ή κοσμήματα, καλέστε αμέσως το 100. Μην επιχειρήσετε να τον αντιμετωπίσετε μόνοι σας.

7. Ενημερώστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Αν το κινητό σταμάτησε ξαφνικά να έχει σήμα χωρίς προφανή αιτία, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ύποπτες αλλαγές σε λογαριασμούς, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο. Ενδέχεται να έχει γίνει απόπειρα αντικατάστασης της κάρτας SIM ώστε οι δράστες να λαμβάνουν κωδικούς επιβεβαίωσης.

Ζητήστε να ελεγχθεί αν εκδόθηκε νέα SIM και να μπλοκαριστεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή.

8. Ενημερώστε τις επαφές σας αν παραβιάστηκε λογαριασμός

Αν οι απατεώνες απέκτησαν πρόσβαση στο email ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να στείλουν μηνύματα ζητώντας χρήματα από φίλους και συγγενείς. Ενημερώστε τους από άλλο μέσο επικοινωνίας και αναφέρετε τον παραβιασμένο λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Ελέγξτε επίσης αν έχουν προστεθεί άγνωστες διευθύνσεις ανάκτησης, νέοι αριθμοί τηλεφώνου ή κανόνες αυτόματης προώθησης στο email σας.

9. Παρακολουθείτε τους λογαριασμούς για αρκετό διάστημα

Ακόμη και αν δεν εμφανίστηκε άμεσα χρέωση, ελέγχετε συστηματικά τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και καρτών. Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις για κάθε συναλλαγή και εξετάστε ακόμη και μικρές δοκιμαστικές χρεώσεις, οι οποίες μπορεί να προηγούνται μεγαλύτερης απώλειας.

Αν έχουν διαρρεύσει στοιχεία ταυτότητας ή φορολογικά δεδομένα, ενημερώστε τις αρμόδιες υπηρεσίες και φυλάξτε τον αριθμό της καταγγελίας σας.

Μην εμπιστευτείτε κάποιον που υπόσχεται ότι θα επιστρέψει τα χρήματα

Μετά την αρχική απάτη μπορεί να ακολουθήσει δεύτερη απόπειρα. Άγνωστοι εμφανίζονται ως δικηγόροι, αστυνομικοί, τεχνικοί ή «ειδικοί ανάκτησης χρημάτων» και ζητούν νέα πληρωμή για να επιστρέψουν δήθεν το χαμένο ποσό.

Μην πληρώσετε και μην παραχωρήσετε πρόσβαση στη συσκευή σας. Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται μόνο με την τράπεζα, την Αστυνομία και τις επίσημες υπηρεσίες.

Η ντροπή και ο φόβος λειτουργούν υπέρ των δραστών. Το θύμα πρέπει να μιλήσει αμέσως, να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει το περιστατικό. Όσο γρηγορότερα κινηθεί, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να περιοριστεί η οικονομική και ψηφιακή ζημιά.