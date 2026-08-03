Πάνω από 160 ζώα διασώθηκαν στα πύρινα μέτωπα - Έκκληση για φιλοξενίες

Την ώρα που η μάχη με τις φλόγες παραμένει αδυσώπητη, η κοινωνία των πολιτών και οι εθελοντικές οργανώσεις αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη
Την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της Αττικής και της δυτικής Αττικής παραμένει αδυσώπητη, η κοινωνία των πολιτών και οι εθελοντικές οργανώσεις αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη.
Η διασωστική ομάδα της Dogs’ Voice επιχειρεί αδιάκοπα στο πεδίο, έχοντας ήδη μεταφέρει περισσότερα από 160 ζώα στους σταθμούς πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και τα Μέγαρα, όπως λέει η ιδρύτρια της ομάδας Έλενα Δέδε, στο OPEN.
Διάσωση την τελευταία στιγμή
Η δραματικότητα των στιγμών αποτυπώνεται στη νεότερη ενημέρωση της οργάνωσης: μόλις λίγη ώρα πριν, οι εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 12 σκύλους από κατοικία, η οποία λίγα λεπτά αργότερα κάηκε ολοσχερώς. Τα ζώα απομακρύνθηκαν εγκαίρως και είναι πλέον ασφαλή, όμως οι ανάγκες στους σταθμούς υποδοχής είναι οριακές.
Έκκληση για εθελοντές και φιλοξενίες: Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
Με τους ανθρώπους της οργάνωσης να βρίσκονται στο πεδίο και τις δομές για 4η συνεχόμενη ημέρα, η ανάγκη για βοηθεία είναι επιτακτική.
- Εθελοντές στον Σταθμό Μεγάρων: Χρειάζονται άμεσα άτομα για τη φροντίδα των φιλοξενούμενων ζώων στον σταθμό που έχει στηθεί στο Γήπεδο Μεγαρέων Ολυμπιονικών.
- Επείγουσες φιλοξενίες: Αναζητούνται άμεσα άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν τη φιλοξενία και το τάισμα με μπιμπερό για: 3 μωρά κουτάβια και 7 μωρά γατάκια.
Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στον σταθμό του Γηπέδου Μεγαρέων Ολυμπιονικών. Στις στιγμές αυτές, η φυσική παρουσία και η προσφορά του καθενός κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και την απώλεια.
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