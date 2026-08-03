Πάνω από 160 ζώα διασώθηκαν στα πύρινα μέτωπα - Έκκληση για φιλοξενίες

Την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της Αττικής και της δυτικής Αττικής παραμένει αδυσώπητη, η κοινωνία των πολιτών και οι εθελοντικές οργανώσεις αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη.

Η διασωστική ομάδα της Dogs’ Voice επιχειρεί αδιάκοπα στο πεδίο, έχοντας ήδη μεταφέρει περισσότερα από 160 ζώα στους σταθμούς πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και τα Μέγαρα, όπως λέει η ιδρύτρια της ομάδας Έλενα Δέδε, στο OPEN.

Διάσωση την τελευταία στιγμή

Η δραματικότητα των στιγμών αποτυπώνεται στη νεότερη ενημέρωση της οργάνωσης: μόλις λίγη ώρα πριν, οι εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 12 σκύλους από κατοικία, η οποία λίγα λεπτά αργότερα κάηκε ολοσχερώς. Τα ζώα απομακρύνθηκαν εγκαίρως και είναι πλέον ασφαλή, όμως οι ανάγκες στους σταθμούς υποδοχής είναι οριακές.