Αφιερωμένο στον John Galliano το Met Gala 2027, παραμένει αμφιλεγόμενος αλλά ανεπανάληπτος

Η ιδιοφυΐα που ξέπεσε λόγω πολύκροτου ρατσιστικού επεισοδίου, συγχωρείται λόγω μοναδικού ταλέντου
Καταδικάστηκε στη Γαλλία για αντισημιτισμό και υποκίνηση μίσους.
Ζήτησε συγνώμη λόγω εθισμού σε αλκοόλ και ναρκωτικά αλλά ο κόσμος της μόδας τον εξόρισε παραδειγματικά. Ουδέποτε όμως ξεχάστηκε η χρυσή εποχή των couture επιτευγμάτων του, με την απίστευτη θεατρικότητα.
Μια 15ετία μετά τον εξοστρακισμό του, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης καταλήγει πως ο John Galliano αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Τον τιμάει ως δημιουργική, εκκεντρική ιδιοφυΐα αφιερώνοντάς του την καθιερωμένη του έκθεση και το περίφημο Met Gala.
Mονάχα δυο ακόμα εν ζωή σχεδιαστές έχουν μονοπωλήσει αυτό το τεράστιο γεγονός: ο Yves Saint Laurent το 1983, με διοργανώτρια την Diana Vreeland και η Rei Kawakubo των Comme des Garçons το 2017 με εγκέφαλο την Anna Wintour.
Kάθε show του μάγευε
John Galliano- Anna Wintour στα νιάτα τους
O Βρετανός designer είναι απόφοιτος Central Saint Martins και έκανε αίσθηση στο ντεμπούτο του το 1984, σε σημείο να αγοραστεί όλη η συλλογή του από το πολυκατάστημα Browns. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 μεταμόρφωσε τον οίκο Dior με collections σαν μεγαλοπρεπείς, σκηνικές φαντασιώσεις. Ηταν ένας παντοδύναμος βασιλιάς της διεθνούς μόδας που χάρισε τις πιο αξιομνημόνευτες εικόνες τότε. Η επετειακή, haute couture επίδειξη για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2007 για τον Dior στις Βερσαλλίες δεν ξεθώριασε ποτέ. Τα outfits σε supermodels όπως η Linda Evangelista και η Shalom Harlow είναι πολυφωτογραφημένα όσο κανένα άλλο.
Το 2011 όμως βιντεοσκοπήθηκε να εκφράζει ρατσιστικά σχόλια και περιθωριοποιήθηκε. Μέσω της θητείας του στο label Maison Margiela επιχείρησε να επανέλθει στο χώρο. Στο Met Gala των πιο πρόσφατων χρόνων η ακλόνητη θαυμάστριά του Anna Wintour χαιρόταν να βλέπει χαρακτηριστικά κομμάτια του πάνω στη Ριάνα ή την Ζεντάγια.
Ο Andrew Bolton, επιμελητής του Costume Institute του Met, ήταν πολύ σίγουρος πως του οφείλεται επιτέλους ένα αφιέρωμα. Ο Galliano παραμένει κατά την άποψή του ένας από τους πιο επιδραστικούς αλλά και πιο αμφιλεγόμενους σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών. Ενδεχομένως να αντιδράσουν ορισμένα μέλη της εβραϊκής κοινότητας αλλά θα παρθεί το ρίσκο.
Με τίτλο «John Galliano: Horizons», η έκθεση φιλοδοξεί να παρουσιάσει το σύνολο της δημιουργικής του πορείας, από τα φοιτητικά του χρόνια μέχρι τις ιστορικές συλλογές για τους οίκους Givenchy, Dior, Maison Margiela, αλλά και για το προσωπικό του brand.
Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Bearings», με αρχειακό υλικό, θα εστιάσει στις επιρροές που διαμόρφωσαν τη σχεδιαστική του γλώσσα. Η δεύτερη, «Horizons», θα αναδείξει τις πηγές έμπνευσής του γεωγραφία, ιστορία, τέχνη, θέατρο. Η τρίτη ενότητα, «Atlas of Transformation», θα σταθεί στη διαδικασία του ατελιέ συγκεντρώνοντας σχέδια, σημειωματάρια, βιβλία έρευνας, δοκιμαστικά πατρόν κλπ.
Το σκοτεινό κεφάλαιο της πορείας του δεν θα αγνοηθεί αλλά θα συμπεριληφθεί στην αφηγηματική δομή της έκθεσης, επιβεβαιώνουν οι διοργανωτες. Μαζί με πλάνα από τις «τεατράλε» υποκλίσεις του… Mην ξεχνάτε πως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα υπογράψει ρούχα για τα Zara!
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