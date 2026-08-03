Αφιερωμένο στον John Galliano το Met Gala 2027, παραμένει αμφιλεγόμενος αλλά ανεπανάληπτος

Η ιδιοφυΐα που ξέπεσε λόγω πολύκροτου ρατσιστικού επεισοδίου, συγχωρείται λόγω μοναδικού ταλέντου

Καταδικάστηκε στη Γαλλία για αντισημιτισμό και υποκίνηση μίσους. Ζήτησε συγνώμη λόγω εθισμού σε αλκοόλ και ναρκωτικά αλλά ο κόσμος της μόδας τον εξόρισε παραδειγματικά. Ουδέποτε όμως ξεχάστηκε η χρυσή εποχή των couture επιτευγμάτων του, με την απίστευτη θεατρικότητα. Μια 15ετία μετά τον εξοστρακισμό του, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης καταλήγει πως ο John Galliano αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Τον τιμάει ως δημιουργική, εκκεντρική ιδιοφυΐα αφιερώνοντάς του την καθιερωμένη του έκθεση και το περίφημο Met Gala. Mονάχα δυο ακόμα εν ζωή σχεδιαστές έχουν μονοπωλήσει αυτό το τεράστιο γεγονός: ο Yves Saint Laurent το 1983, με διοργανώτρια την Diana Vreeland και η Rei Kawakubo των Comme des Garçons το 2017 με εγκέφαλο την Anna Wintour.

Kάθε show του μάγευε John Galliano- Anna Wintour στα νιάτα τους

O Βρετανός designer είναι απόφοιτος Central Saint Martins και έκανε αίσθηση στο ντεμπούτο του το 1984, σε σημείο να αγοραστεί όλη η συλλογή του από το πολυκατάστημα Browns. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 μεταμόρφωσε τον οίκο Dior με collections σαν μεγαλοπρεπείς, σκηνικές φαντασιώσεις. Ηταν ένας παντοδύναμος βασιλιάς της διεθνούς μόδας που χάρισε τις πιο αξιομνημόνευτες εικόνες τότε. Η επετειακή, haute couture επίδειξη για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2007 για τον Dior στις Βερσαλλίες δεν ξεθώριασε ποτέ. Τα outfits σε supermodels όπως η Linda Evangelista και η Shalom Harlow είναι πολυφωτογραφημένα όσο κανένα άλλο.