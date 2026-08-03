Απώλεια εγγράφων στις διακοπές: Πώς επιστρέφετε και πότε επιτρέπεται να οδηγήσετε

Μια χαμένη τσάντα, ένα πορτοφόλι που έμεινε στην παραλία ή μια κλοπή σε πολυσύχναστο σημείο μπορούν να ανατρέψουν το πρόγραμμα των διακοπών.

Όταν ανάμεσα στα αντικείμενα που χάθηκαν βρίσκονται η αστυνομική ταυτότητα ή η άδεια οδήγησης, χρειάζεται άμεση αντίδραση, τόσο για την αντικατάστασή τους όσο και για να περιοριστεί ο κίνδυνος παράνομης χρήσης των προσωπικών στοιχείων.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το έγγραφο, ενώ κρίσιμο είναι να ξεχωρίσουμε την απλή απώλεια από την κλοπή.

Αν χάσετε την ταυτότητά σας

Η απώλεια δελτίου ταυτότητας μπορεί να δηλωθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Εναλλακτικά, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Εφόσον βρίσκεται στο εξωτερικό, η δήλωση γίνεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

Μετά τη δήλωση, το χαμένο δελτίο ακυρώνεται. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν εντοπιστεί αργότερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αλλά να παραδοθεί σε αστυνομική αρχή.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ταυτότητα δεν χάθηκε αλλά κλάπηκε, το περιστατικό πρέπει να καταγγελθεί στην Αστυνομία. Η ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά τη δήλωση απώλειας και δεν υποκαθιστά την καταγγελία κλοπής.

Πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Για την αντικατάσταση απαιτείται φυσική παρουσία σε αρμόδια αρχή έκδοσης ταυτοτήτων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και να κλείσει ραντεβού ηλεκτρονικά.

Με βάση την επικαιροποιημένη, στις 29 Ιουλίου 2026, διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών, απαιτούνται μεταξύ άλλων πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία και ένας ενήλικος μάρτυρας με έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του αιτούντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και ψηφιακής υπογραφής.

Για αντικατάσταση λόγω απώλειας προβλέπονται το βασικό παράβολο έκδοσης, πρόσθετο παράβολο απώλειας και το σχετικό ένσημο. Το συνολικό κόστος για τον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 19,50 ευρώ, ενώ διαφοροποιείται για τους πολύτεκνους. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αναφέρεται σε περίπου επτά ημέρες. Αναλυτικά η διαδικασία στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών.

Τι ισχύει για το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας

Η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet είναι ισάξια με το έντυπο δελτίο για κάθε νόμιμη χρήση εντός Ελλάδας. Δεν αποτελεί, όμως, διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδι στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η ψηφιακή ταυτότητα συνδέεται με το φυσικό έγγραφο. Όταν δηλωθεί η απώλεια του δελτίου και αυτό ακυρωθεί, ο πολίτης δεν πρέπει να θεωρεί ότι η ήδη αποθηκευμένη ψηφιακή εκδοχή εξακολουθεί να τον καλύπτει. Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί νέο ψηφιακό έγγραφο μετά την έκδοση της καινούργιας ταυτότητας.

Αν μαζί με το πορτοφόλι έχει χαθεί ή κλαπεί και το κινητό, πρέπει να ανακληθούν τα ψηφιακά έγγραφα και να απενεργοποιηθεί το Gov.gr Wallet στη χαμένη συσκευή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Αν χάσετε το δίπλωμα οδήγησης

Για απώλεια ή κλοπή της άδειας οδήγησης μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο ηλεκτρονικά από το gov.gr. Η αίτηση υποβάλλεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται πρόσφατη φωτογραφία και υπογραφή μέσω της υπηρεσίας myPhoto και το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο.

Η διαδικασία μπορεί επίσης να γίνει μέσω ΚΕΠ ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Το ισχύον παράβολο για έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής ανέρχεται σε 68,80 ευρώ. Ο επίσημος εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης φτάνει τις 45 ημέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαιτείται πάντοτε ολόκληρο το διάστημα. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στο gov.gr.

Κατά τη διαδικασία προβλέπεται η έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν πρέπει να συνεχίσει να οδηγεί θεωρώντας ότι αρκεί η προφορική δήλωση της απώλειας ή μια φωτογραφία του διπλώματος. Χρειάζεται έγκυρο ψηφιακό έγγραφο ή η προβλεπόμενη προσωρινή άδεια.

Μπορούμε να οδηγήσουμε με το δίπλωμα στο κινητό;

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με την έντυπη μέσα στην ελληνική επικράτεια. Επομένως, εάν παραμένει ενεργή και έγκυρη, μπορεί να επιδειχθεί σε έλεγχο εντός Ελλάδας.

Δεν ισχύει, όμως, ως διεθνές έγγραφο. Όσοι βρίσκονται ή σκοπεύουν να οδηγήσουν στο εξωτερικό δεν πρέπει να βασιστούν στο Gov.gr Wallet, αλλά να επικοινωνήσουν άμεσα με τις ελληνικές προξενικές αρχές και, εφόσον πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα, με την εταιρεία ενοικίασης.

Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με πλοίο ή αεροπλάνο

Η απώλεια ταυτότητας λίγο πριν από την επιστροφή δεν σημαίνει ότι ο επιβάτης πρέπει να κατευθυνθεί στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Για δρομολόγια εσωτερικού πρέπει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τη μεταφορική εταιρεία, καθώς οι όροι ταυτοποίησης και τα εναλλακτικά αποδεκτά έγγραφα μπορεί να διαφέρουν.

Εφόσον υπάρχει έγκυρο διαβατήριο, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και το ταξίδι. Για επιστροφή από το εξωτερικό χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο απαιτείται άμεση επικοινωνία με την πλησιέστερη ελληνική πρεσβεία ή προξενείο, ώστε να δοθούν οδηγίες και, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να εκδοθεί προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο.

Οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνετε

Ελέγξτε προσεκτικά το κατάλυμα, το όχημα και τα σημεία που επισκεφθήκατε.

Δηλώστε χωρίς καθυστέρηση την απώλεια της ταυτότητας ή καταγγείλετε την κλοπή.

Ενημερώστε άμεσα την τράπεζα, εάν μαζί χάθηκαν τραπεζικές κάρτες.

Αλλάξτε κωδικούς πρόσβασης, εάν χάθηκε και το κινητό.

Ανακαλέστε το Gov.gr Wallet από τη χαμένη συσκευή.

Επικοινωνήστε με τη μεταφορική εταιρεία πριν μεταβείτε σε λιμάνι ή αεροδρόμιο.

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά έγγραφο που βρέθηκε αφού είχε δηλωθεί ως χαμένο.

Υποβάλετε αίτηση αντικατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Η δήλωση της απώλειας δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία. Προστατεύει τον πολίτη από την πιθανή χρήση των στοιχείων του από τρίτους και αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για την έκδοση νέου εγγράφου.