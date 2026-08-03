Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της φωτιάς σε εικόνες απόλυτης καταστροφής

Οι εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής
Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες μετά το πέρασμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό που ξέσπασε την Παρασκευή (31.07.2026) και επεκτάθηκε το Σάββατο (01.08.2026) με καταστροφικές συνέπειες, αφήνοντας πίσω του αποπνικτική ατμόσφαιρα, καμένα σπίτια και ζημιές σε περιουσίες.
Η επόμενη μέρα μετά τη φωτιά βρίσκει το Πόρτο Γερμενό σε δραματική κατάσταση και την περιοχή να μετρά τις πληγές της και τους κατοίκους να αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές.
Οι κάτοικοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, την αντιμετώπιση των συνεπειών και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά.
Παράλληλα, οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την περιουσία τους αλλά και για την απώλεια του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Η επόμενη ημέρα βρίσκει το Πόρτο Γερμενό αντιμέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία ανασυγκρότησης. Η τοπική κοινωνία καλείται να επουλώσει τις πληγές που άφησε η πυρκαγιά και να ξεκινήσει σταδιακά την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα.
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