Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της φωτιάς σε εικόνες απόλυτης καταστροφής

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες μετά το πέρασμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό που ξέσπασε την Παρασκευή (31.07.2026) και επεκτάθηκε το Σάββατο (01.08.2026) με καταστροφικές συνέπειες, αφήνοντας πίσω του αποπνικτική ατμόσφαιρα, καμένα σπίτια και ζημιές σε περιουσίες.

Η επόμενη μέρα μετά τη φωτιά βρίσκει το Πόρτο Γερμενό σε δραματική κατάσταση και την περιοχή να μετρά τις πληγές της και τους κατοίκους να αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές.

Οι κάτοικοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, την αντιμετώπιση των συνεπειών και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά.