Κινητό στην παραλία: Πώς θα το προστατεύσετε από ήλιο, νερό, άμμο και κλοπή

Το κινητό μάς ακολουθεί παντού, ακόμη και στην παραλία. Φωτογραφίες, μουσική, μηνύματα και ηλεκτρονικές πληρωμές το καθιστούν σχεδόν απαραίτητο, όμως το καλοκαιρινό περιβάλλον κρύβει αρκετούς κινδύνους.

Η απευθείας έκθεση στον ήλιο, η καυτή άμμος, το θαλασσινό νερό, τα αντηλιακά και η πιθανότητα κλοπής μπορούν να προκαλέσουν από μια προσωρινή δυσλειτουργία έως σοβαρή βλάβη ή απώλεια προσωπικών δεδομένων.

Η βασική αρχή είναι απλή: το κινητό πρέπει να μένει στη σκιά, στεγνό και υπό επιτήρηση.

Μην το αφήνετε στον ήλιο

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο ανεβάζει γρήγορα τη θερμοκρασία της συσκευής, ιδιαίτερα όταν αυτή βρίσκεται πάνω στην πετσέτα, μέσα σε κλειστή τσάντα ή στο αυτοκίνητο. Η ταυτόχρονη χρήση εφαρμογών με υψηλές απαιτήσεις, όπως η κάμερα, τα παιχνίδια ή η πλοήγηση, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κινητό.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η οθόνη μπορεί να χαμηλώσει τη φωτεινότητά της, η φόρτιση να διακοπεί και ορισμένες εφαρμογές να κλείσουν αυτόματα. Η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε δροσερό και σκιερό σημείο και να μείνει εκτός λειτουργίας μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της. Δεν την τοποθετούμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, καθώς η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει υγρασία στο εσωτερικό της.

Αδιάβροχο δεν σημαίνει άτρωτο

Πολλά σύγχρονα κινητά διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη. Οι δοκιμές, όμως, πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και συνήθως με καθαρό νερό. Η προστασία μπορεί επίσης να μειώνεται με τον χρόνο, τις πτώσεις και τη φυσιολογική φθορά.

Το θαλασσινό νερό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, επειδή το αλάτι μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στις θύρες και στα μεταλλικά μέρη. Επομένως, ακόμη και ένα κινητό με υψηλή πιστοποίηση IP δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σκόπιμα μέσα στη θάλασσα. Μια ποιοτική αδιάβροχη θήκη με ασφαλές κλείσιμο προσφέρει πρόσθετη προστασία, χωρίς όμως να αποτελεί απόλυτη εγγύηση. Καλό είναι να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση για σκισίματα ή φθορές.

Προσοχή στην άμμο

Οι πολύ μικροί κόκκοι άμμου μπορούν να εισχωρήσουν στη θύρα φόρτισης, στα ηχεία και στα μικρόφωνα ή να χαράξουν την οθόνη και τους φακούς της κάμερας. Αποφεύγουμε να ακουμπάμε τη συσκευή απευθείας στην πετσέτα ή στην άμμο και την τοποθετούμε σε καθαρή θήκη ή σε κλειστή τσέπη της τσάντας.

Αν συγκεντρωθεί άμμος πάνω στο κινητό, δεν τη φυσάμε με πεπιεσμένο αέρα και δεν βάζουμε αιχμηρά αντικείμενα στις υποδοχές. Αφαιρούμε πρώτα προσεκτικά τους κόκκους και σκουπίζουμε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

Αντηλιακό και λάδια μακριά από τη συσκευή

Το αντηλιακό, τα έλαια σώματος και τα εντομοαπωθητικά μπορούν να επηρεάσουν τις επιστρώσεις της οθόνης, να εισχωρήσουν στα ανοίγματα ή να κάνουν το κινητό να γλιστρήσει από τα χέρια. Πριν το χρησιμοποιήσουμε, σκουπίζουμε καλά τα χέρια μας. Αν λερωθεί, ακολουθούμε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή και αποφεύγουμε ισχυρά καθαριστικά.

Τι κάνετε εάν βραχεί

Αν το κινητό έρθει σε επαφή με νερό, αποσυνδέστε αμέσως καλώδια και αξεσουάρ και μην επιχειρήσετε να το φορτίσετε όσο υπάρχει υγρασία στη θύρα. Σκουπίστε το εξωτερικά με μαλακό πανί και αφήστε το σε στεγνό μέρος με φυσική κυκλοφορία αέρα, με τη θύρα φόρτισης στραμμένη προς τα κάτω.

Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι, θερμαντικό σώμα, πεπιεσμένο αέρα ή μπατονέτα. Επίσης, το γνωστό «κόλπο» με το ρύζι δεν συνιστάται: μικρά σωματίδια μπορεί να μπουν στη θύρα και να προκαλέσουν πρόσθετη ζημιά. Η πλήρης απομάκρυνση της υγρασίας ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ώρες ή ακόμη και μία ημέρα.

Αν η συσκευή βυθίστηκε σε θαλασσινό νερό ή εξακολουθεί να εμφανίζει προβλήματα αφού στεγνώσει, χρειάζεται έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Προστασία και από την κλοπή

Το κινητό δεν πρέπει να μένει μόνο του πάνω στην πετσέτα όταν μπαίνουμε στη θάλασσα. Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά να διατηρείται αθέατο και κλειδωμένο και να μην αφήνεται χωρίς επιτήρηση σε παραλίες ή άλλα πολυσύχναστα σημεία.

Πριν από την εξόρμηση είναι χρήσιμο να έχουμε:

ισχυρό κωδικό κλειδώματος και βιομετρική προστασία,

ενεργοποιημένη την υπηρεσία εντοπισμού της συσκευής,

ενεργό αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας,

καταγεγραμμένο σε ασφαλές μέρος τον 15ψήφιο αριθμό IMEI,

ενεργοποιημένες, όπου υποστηρίζονται, τις νεότερες λειτουργίες προστασίας από κλοπή.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να κλειδώσουμε τη συσκευή μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του λειτουργικού συστήματος, ενημερώνουμε αμέσως τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και καταγγέλλουμε το περιστατικό στην Αστυνομία. Δεν επιχειρούμε να ανακτήσουμε μόνοι μας το κινητό εάν η τοποθεσία του εμφανίζεται σε άγνωστο ή ύποπτο σημείο.

Η ασφαλέστερη λύση, πάντως, παραμένει η πρόληψη: σκιά, στεγανά προστατευτικά, καθαρά χέρια και συνεχής επίβλεψη μπορούν να γλιτώσουν τον ιδιοκτήτη από μια ακριβή επισκευή αλλά και από την απώλεια πολύτιμων προσωπικών δεδομένων.