Δυτική Ελλάδα: 907 παραβάσεις τον Ιούλιο για εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ

Συνολικά 907 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ελευθερία κίνησης των πολιτών βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως παράνομη στάθμευση και συμπεριφορές που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών και ατόμων με αναπηρία.

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:

310 παραβάσεις για στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους πεζοδρόμων ή επάνω σε αυτούς.

283 παραβάσεις για στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα πεζών και ποδηλατόδρομους.

163 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία.

70 παραβάσεις για στάση και στάθμευση πάνω σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές.

72 παραβάσεις για ηχορύπανση από κυκλοφορούντα οχήματα.

9 παραβάσεις για παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός στην ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, αποτελεί ζήτημα οδικής ασφάλειας αλλά και κοινωνικής ευθύνης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.