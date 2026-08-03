Άγγελος Στεργιόπουλος:«Έλλειμμα σοβαρότητας στις φωτιές – Ο Δήμος δεν προστατεύεται με φωτογραφίες και θεατρινισμούς»

Στην ανακοίνωση του επικεφαλής της Παράταξης «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα», Άγγελου Στεργιόπουλου αναφέρεται:

Η πυρκαγιά στον Φλόκα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, το σοβαρό έλλειμμα που, κατά την άποψή μας, υπάρχει στον σχεδιασμό και τη διαχείριση της Πολιτικής Προστασίας από τη δημοτική αρχή.

Την ώρα που οι κάτοικοι αγωνιούσαν για τις περιουσίες τους και οι πυροσβέστες έδιναν τη μάχη με τις φλόγες, ο κ. Αλεξόπουλος επέλεξε να πρωταγωνιστήσει σε εικόνες που περισσότερο εξυπηρετούν την επικοινωνία παρά την ουσία, παριστάνοντας τον… πυροσβέστη!

Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν την πραγματική μάχη με τις φλόγες, ο κ. Αλεξόπουλος φρόντιζε να καταγραφεί η δική του παρουσία στο πλάνο.

Η Πολιτική Προστασία, όμως, δεν είναι φωτογράφιση ούτε σκηνή επικοινωνιακής προβολής.

Ο Δήμαρχος οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού και της πρόληψης, όχι στην πρώτη γραμμή του τηλεοπτικού πλάνου.

Οι δημότες δεν εξέλεξαν τον Δήμαρχο για να παριστάνει τον... πυροσβέστη μπροστά στις κάμερες.

Τον εξέλεξαν για να έχει φροντίσει, μήνες πριν, να μην κινδυνεύσει ο τόπος.

- Πού ήταν η πρόληψη;

- Πού ήταν οι καθαρισμοί δημοτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων;

- Πού ήταν οι αντιπυρικές ζώνες;

- Πού ήταν η απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτης βλάστησης;

- Πού ήταν η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα;

- Πού ήταν ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και των σημείων υδροληψίας;

- Πού ήταν το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιπυρική περίοδο;

- Πού ήταν η ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τους εθελοντές και την Πυροσβεστική;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η Πολιτική Προστασία δεν είναι παράσταση.

Δεν είναι ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι σκηνικό για φωτογραφίες.

Είναι ευθύνη.

Και αυτή η ευθύνη δεν εκπληρώνεται με θεατρινισμούς της τελευταίας στιγμής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημοτικής αρχής είναι το έλλειμμα σοβαρότητας.

Αντί να επενδύει στην πρόληψη, επενδύει στην εικόνα.

Αντί να οργανώνει τον Δήμο, προσπαθεί να οργανώσει το επικοινωνιακό αφήγημα.

Οι πολίτες της Δυτικής Αχαΐας αξίζουν έναν Δήμο που να δουλεύει αθόρυβα πριν από την κρίση και όχι έναν Δήμο που εμφανίζεται μόνο όταν ανοίγουν οι κάμερες.

Η ασφάλεια των δημοτών δεν μπορεί να γίνει εργαλείο επικοινωνίας.

Απαιτεί σχέδιο, πρόληψη, οργάνωση,

ευθύνη και σοβαρότητα. Αυτά περιμένουν οι πολίτες από τον Δήμαρχό τους.

Όχι φωτογραφίες με... τα γυαλιά ηλίου και τη μάνικα στο χέρι, αλλά έναν Δήμο που θα έχει κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε η φωτιά να μη βρει ποτέ πρόσφορο έδαφος να εξαπλωθεί.