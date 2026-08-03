Παραλίες της Αχαΐας: Πού θα βρείτε να παρκάρετε, εάν είστε... τυχεροί

Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να αποδειχθεί το δυσκολότερο κομμάτι μιας καλοκαιρινής εξόρμησης. Τον Αύγουστο, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, οι δημοφιλείς παραλίες της Αχαΐας γεμίζουν από νωρίς, με αποτέλεσμα οι κοντινότερες δωρεάν θέσεις να εξαντλούνται γρήγορα.

Στις περισσότερες ακτές της περιοχής δεν υπάρχουν μεγάλοι, οργανωμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης. Η εξυπηρέτηση γίνεται κυρίως από ελεύθερους υπαίθριους χώρους και από τα σημεία του τοπικού οδικού δικτύου όπου επιτρέπεται το παρκάρισμα. Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη άφιξη και η προσεκτική ανάγνωση της σήμανσης είναι απαραίτητες.

Πλαζ Πατρών

Στην Πλαζ, μία από τις πιο κοντινές επιλογές για τους κατοίκους της Πάτρας, οι οδηγοί μπορούν να αναζητήσουν δωρεάν θέση στους διαθέσιμους χώρους και στο γύρω οδικό δίκτυο. Τα Σαββατοκύριακα η πληρότητα ανεβαίνει από νωρίς, επομένως η άφιξη πριν από τις 10 το πρωί περιορίζει σημαντικά την ταλαιπωρία.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αποκλείονται οι προσβάσεις προς την ακτή, οι είσοδοι εγκαταστάσεων, οι ράμπες και οι θέσεις που προορίζονται για άτομα με αναπηρία.

Ρίο και Ακταίο

Στο Ρίο οι δωρεάν επιλογές βρίσκονται κυρίως στους παράλληλους και κάθετους δρόμους προς την παραλιακή ζώνη. Όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στα δημοφιλή σημεία της ακτής, τόσο δυσκολότερη γίνεται η εύρεση θέσης μετά τα μέσα του πρωινού.

Μια πρακτική λύση είναι η στάθμευση λίγο μακρύτερα από τη θάλασσα και η κάλυψη της τελευταίας απόστασης με τα πόδια. Το παρκάρισμα επάνω σε στροφές ή σε στενά τμήματα του δρόμου μπορεί να εμποδίσει λεωφορεία, οχήματα έκτακτης ανάγκης και τους μόνιμους κατοίκους.

Άγιος Βασίλειος

Κατά μήκος του οικισμού υπάρχουν δρόμοι και επιτρεπόμενα σημεία ελεύθερης στάθμευσης, όμως οι θέσεις μπροστά στην παραλία καλύπτονται γρήγορα. Ευκολότερη λύση αποτελούν οι εσωτερικοί δρόμοι του οικισμού, μόνο όπου δεν υπάρχει απαγορευτική σήμανση και δεν παρεμποδίζονται είσοδοι κατοικιών.

Οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν τα πολύ στενά παραλιακά τμήματα, ακόμη και αν δεν βλέπουν άμεσα πινακίδα απαγόρευσης, όταν το σταθμευμένο όχημα δεν αφήνει ασφαλές πέρασμα.

Αραχωβίτικα και Ψαθόπυργος

Στα Αραχωβίτικα και στον Ψαθόπυργο η στάθμευση γίνεται κατά κύριο λόγο στο τοπικό οδικό δίκτυο. Οι θέσεις δίπλα στην ακτή είναι περιορισμένες, ειδικά κοντά στα σημεία εστίασης και στα μικρά λιμανάκια.

Η καλύτερη επιλογή είναι να αφήσετε το αυτοκίνητο σε νόμιμο σημείο λίγα λεπτά μακριά με τα πόδια, αντί να αναζητάτε θέση ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Δεν πρέπει να καταλαμβάνονται οι χώροι ελιγμών των σκαφών ή οι προσβάσεις προς τα λιμάνια.

Ροδινή και Καμάρες

Σε Ροδινή και Καμάρες υπάρχουν περισσότερα διάσπαρτα σημεία ελεύθερης στάθμευσης κοντά στην παλαιά εθνική οδό και στους δρόμους που οδηγούν προς την παραλία. Ωστόσο, η στάθμευση πάνω ή πολύ κοντά στην παλαιά εθνική απαιτεί μεγάλη προσοχή λόγω της κυκλοφορίας και της περιορισμένης ορατότητας.

Οι οδηγοί πρέπει να προτιμούν διαμορφωμένα ανοίγματα και τοπικούς δρόμους και όχι το οδόστρωμα ή σημεία στα οποία το όχημα εξέχει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Σελιανίτικα, Λόγγος και Άκολη

Στις παραλιακές ζώνες των Σελιανιτίκων και του Λόγγου η δωρεάν στάθμευση είναι δυνατή στους δρόμους του οικισμού, αλλά το παραλιακό μέτωπο γεμίζει γρήγορα. Στην Άκολη υπάρχουν επίσης ελεύθερα σημεία κατά μήκος των οδών που καταλήγουν στην ακτή.

Και στις τρεις περιοχές συμφέρει να επιλέξετε θέση δύο ή τρία οικοδομικά τετράγωνα μακριά από την παραλία. Έτσι αποφεύγετε την κίνηση του παραλιακού δρόμου και διευκολύνετε την αναχώρησή σας τις ώρες αιχμής.

Αλυκή Αιγίου – Νέος χώρος στάθμευσης

Η σημαντικότερη νεότερη πληροφορία αφορά την παραλία της Αλυκής. Από τον Ιούλιο λειτουργεί νέος χώρος στάθμευσης επί της οδού Ποσειδώνος, μετά τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στους επισκέπτες.

Παράλληλα, έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζονται θερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στην οδό 7ου Δημοτικού Σχολείου, μεταξύ Παυσανίου και Αγίου Αλεξίου, ισχύει μονοδρόμηση με κατεύθυνση προς την παραλία, ενώ τα οχήματα που αποχωρούν εξυπηρετούνται μέσω των οδών Παυσανίου, Μιαούλη και Αγίων Αποστόλων. Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν την επιτόπια σήμανση. Πηγή ενημέρωσης

Ακράτα και Κράθι

Στην περιοχή Κράθι έχει καταγραφεί ελεύθερος υπαίθριος χώρος στάθμευσης στην οδό Αιγαίου, κοντά στην παραλιακή ζώνη. Στην Ακράτα και στο Κράθι υπάρχουν επίσης επιτρεπόμενες θέσεις στους δρόμους πίσω από την παραλία, όμως τα σημεία πρώτης γραμμής καλύπτονται γρήγορα.

Πριν αφήσουν το όχημά τους, οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχει προσωρινή σήμανση, καθώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να εφαρμόζονται τοπικές ρυθμίσεις ή περιορισμοί.

Καλογριά και Γιανισκάρι

Στην Καλογριά η στάθμευση γίνεται στους διαθέσιμους υπαίθριους χώρους πριν από την ακτή και όπου επιτρέπεται από τη σήμανση. Τις ημέρες αιχμής η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι κοντινότερες θέσεις καλύπτονται από νωρίς.

Στο Γιανισκάρι η πρόσβαση είναι πιο απαιτητική, με χωμάτινα και κατά τόπους στενά τμήματα. Οι επισκέπτες πρέπει να σταθμεύουν μόνο στα φυσικά ανοίγματα που δεν εμποδίζουν τη διέλευση άλλων οχημάτων. Είναι κρίσιμο να παραμένει ελεύθερη η οδός πρόσβασης για πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Πώς θα αποφύγετε την ταλαιπωρία

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι η άφιξη πριν από τις 10 το πρωί ή αργά το απόγευμα. Πριν από την αναχώρηση, ο οδηγός μπορεί να ελέγξει στον ψηφιακό χάρτη τη διαδρομή και να εντοπίσει εναλλακτικούς δρόμους, χωρίς όμως να θεωρεί ότι κάθε σημείο που εμφανίζεται ως «πάρκινγκ» είναι δημόσιο ή δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν η επιτόπια σήμανση και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν παρκάρουμε σε ράμπες ΑμεΑ, εισόδους κατοικιών, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, διαβάσεις, αντιπυρικές ζώνες ή σημεία που περιορίζουν την ορατότητα και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.