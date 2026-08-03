Καλάβρυτα: Πρωτοψάλτη και Πορτοκάλογλου αυτή την Κυριακή

Είναι αναντίρρητα η κορυφαία στιγμή του φετινού κύκλου των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου ΚαλαβρύτωνΔήμου Καλαβρύτων.

Η μεγάλη συναυλία με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου -την προσεχή Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα, με ελεύθερη είσοδο- προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις σπουδαίες εκδηλώσεις που από το 2021 και μετά φιλοξενούνται σ’ έναν χώρο ιστορικό και με πολλαπλούς συμβολισμούς για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

Η συναυλία που έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μεγάλων εκδηλώσεων στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ το 2021, Γιώργος Νταλάρας το 2022, Μαρία Φαραντούρη και Μανώλης Μητσιάς το 2023, Σταύρος Ξαρχάκος με Δημήτρη Μπάση και Ηρώ Σαΐα το 2024, Μάριος Φραγκούλης το 2025) διοργανώνεται απ’ τον Δήμο Καλάβρυτων με την ευγενική χορηγία της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου «Αιγέας» (Μέγας Χορηγός) και την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φέτος το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων έχει αναφορά στην επέτειο των 130 χρόνων της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Προλογίζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι «τιμούμε με τον τρόπο αυτό μια σημαντική επέτειο για μια σιδηροδρομική υποδομή συνώνυμη της περιοχής μας και αναπόσπαστο στοιχείο της, ιστορικό και αναπτυξιακό. Και επιπλέον, διαμηνύουμε μέσα και απ’ τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλά μια αμαξοστοιχία σε ράγες, είναι πολύ περισσότερο πνεύμονας ζωής, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι κομμάτι της ταυτότητας μας το οποίο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ ακυρώσει, καταργήσει ή συρρικνώσει».

Η συνεργασία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων, που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα, που ταξιδεύει το κοινό μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.