112 ή 166; Ποιον αριθμό καλούμε σε κάθε έκτακτη ανάγκη- Ο απλός κανόνας

Ένα τροχαίο, μια ξαφνική απώλεια αισθήσεων, μια πυρκαγιά ή ένας άνθρωπος που κινδυνεύει στη θάλασσα. Στην ένταση της στιγμής, το ερώτημα «112 ή 166;» μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: καλούμε το 166 όταν χρειαζόμαστε άμεσα ασθενοφόρο και το 112 όταν υπάρχει γενικότερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή δεν γνωρίζουμε ποια υπηρεσία είναι αρμόδια.

Και οι δύο αριθμοί μπορούν να οδηγήσουν στην κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Η διαφορά είναι ότι το 166 αποτελεί την απευθείας γραμμή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ενώ το 112 είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης και μπορεί να συντονίσει το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική ή το Λιμενικό.

Πότε καλούμε το 166

Καλούμε το 166 όταν απαιτείται επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και μεταφορά με ασθενοφόρο.

Ενδεικτικά, αυτό ισχύει όταν κάποιος:

έχει χάσει τις αισθήσεις του ή δεν αναπνέει φυσιολογικά,

εμφανίζει έντονο πόνο στο στήθος ή σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή,

παρουσιάζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο,

έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, πτώση ή τροχαίο,

αιμορραγεί έντονα,

εμφανίζει σοβαρή αλλεργική αντίδραση, εγκαύματα, δηλητηρίαση ή σπασμούς,

βρίσκεται σε κατάσταση που δεν επιτρέπει την ασφαλή μετακίνησή του με ιδιωτικό μέσο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το 166 πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται άμεση βοήθεια για μεταφορά σε νοσοκομείο. Αν η κατάσταση δεν είναι επείγουσα και ο ασθενής μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια με άλλο τρόπο, δεν πρέπει να δεσμεύεται ασθενοφόρο που ενδέχεται να χρειάζεται σε βαρύτερο περιστατικό.

Πότε καλούμε το 112

Το 112 καλείται όταν κάποιος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και χρειάζεται βοήθεια από μία ή περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Είναι η κατάλληλη επιλογή σε περιπτώσεις όπως:

πυρκαγιά, εγκλωβισμός ή ανάγκη διάσωσης,

σοβαρό τροχαίο με τραυματίες και πιθανούς εγκλωβισμούς,

κίνδυνος στη θάλασσα ή σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή,

περιστατικό βίας ή άμεση απειλή για ανθρώπινη ζωή,

φυσική καταστροφή,

κατάσταση στην οποία δεν είναι σαφές αν απαιτείται ΕΚΑΒ, Αστυνομία, Πυροσβεστική ή Λιμενικό.

Το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλήση είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί από κινητό ακόμη και χωρίς κάρτα SIM, από κλειδωμένη συσκευή ή μέσω διαθέσιμου δικτύου άλλης εταιρείας. Υποστηρίζεται επίσης επικοινωνία με SMS ή MMS, δυνατότητα ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει.

Στις κλήσεις ή στα μηνύματα από κινητό, το 112 μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία Advanced Mobile Location για τον ακριβέστερο εντοπισμό της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή είναι κρίσιμη σε βουνό, θάλασσα, ύπαιθρο ή άλλο σημείο που ο καλών δυσκολεύεται να περιγράψει.

Τι λέμε στην κλήση

Όποιον αριθμό και αν καλέσουμε, η ψυχραιμία και οι σαφείς πληροφορίες μπορούν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο.

Αναφέρουμε:

τι ακριβώς έχει συμβεί,

την ακριβή τοποθεσία και ένα χαρακτηριστικό σημείο,

τον αριθμό των τραυματιών ή των ανθρώπων που κινδυνεύουν,

την κατάσταση του ασθενούς, εφόσον μπορούμε να την περιγράψουμε,

το τηλέφωνο από το οποίο καλούμε,

τυχόν πρόσθετους κινδύνους, όπως φωτιά, καπνό, καλώδια ή εγκλωβισμό.

Δεν κλείνουμε πρώτοι. Περιμένουμε τις ερωτήσεις και τις οδηγίες του τηλεφωνητή, ο οποίος μπορεί να χρειάζεται επιπλέον στοιχεία ή να μας καθοδηγήσει μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Αν καλέσουμε κατά λάθος το 112, δεν κλείνουμε απότομα. Εξηγούμε στον χειριστή ότι πρόκειται για λάθος, ώστε να μη γίνει άσκοπη κινητοποίηση υπηρεσιών.

Ο απλός κανόνας

166: Όταν χρειαζόμαστε άμεσα ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο για σοβαρό περιστατικό υγείας.

112: Όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, χρειάζονται διαφορετικές υπηρεσίες ή δεν γνωρίζουμε ποια υπηρεσία πρέπει να καλέσουμε.

Αν υπάρχει πραγματική έκτακτη ανάγκη και αμφιβολία, καλούμε χωρίς καθυστέρηση το 112 και περιγράφουμε με ακρίβεια τι συμβαίνει. Ο χειριστής θα προωθήσει το περιστατικό στην αρμόδια υπηρεσία.