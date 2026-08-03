Αμαλιάδα: Συνελήφθη άνδρας για άσκοπους πυροβολισμούς έξω από σπίτι ηλικιωμένης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, έπειτα από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε έξω από την οικία ηλικιωμένης γυναίκας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο πλαίσιο αναζητήσεων και προχώρησαν στη σύλληψή του στην οικία του. Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα καθώς και έξι φυσίγγια.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, με την προανάκριση για την υπόθεση να συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.