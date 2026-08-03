Παραλίες και κατοικίδια: Τι προβλέπει ο νόμος- Πώς να αποφύγετε τις εντάσεις στην Αχαΐα

Μπορεί ένας σκύλος να ακολουθήσει την οικογένεια στην παραλία και να κολυμπήσει στη θάλασσα; Η απάντηση είναι θετική, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η νομοθεσία επιτρέπει την παρουσία ζώων συντροφιάς στις ελεύθερες, μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και την είσοδό τους στη θάλασσα. Ο συνοδός, όμως, πρέπει να έχει το ζώο υπό διαρκή επίβλεψη, να χρησιμοποιεί λουρί όσο βρίσκεται στην ακτή και να φροντίζει άμεσα για την καθαριότητα του χώρου.

Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας δεν υπάρχει δημοσιευμένος επίσημος κατάλογος αποκλειστικών «παραλιών σκύλων». Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα κατοικίδια απαγορεύονται από όλες τις ακτές. Σημαίνει ότι οι κηδεμόνες πρέπει να επιλέγουν τα ελεύθερα τμήματα των παραλιών, μακριά από σημεία με μεγάλη συγκέντρωση λουόμενων, και να ελέγχουν την τοπική σήμανση πριν εγκατασταθούν.

Τι θεωρείται οργανωμένη παραλία

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς διευκρίνισε τον Ιούνιο του 2026 ότι οργανωμένη θεωρείται η παραλία στην οποία η είσοδος γίνεται με εισιτήριο. Η ύπαρξη ξαπλωστρών ή καταστήματος κοντά στην ακτή δεν σημαίνει από μόνη της ότι απαγορεύεται η παρουσία κατοικιδίου.

Στις μη οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση του ζώου και το κολύμπι επιτρέπονται κανονικά. Αντίθετα, στις παραλίες που φέρουν Γαλάζια Σημαία δεν επιτρέπεται η παρουσία κατοικιδίων, με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας και θεραπείας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του pet.gov.gr.

Πού μπορεί να πάει κάποιος με κατοικίδιο κοντά στην Πάτρα

Οι ασφαλέστερες επιλογές είναι τα ελεύθερα και λιγότερο πολυσύχναστα τμήματα των μεγάλων παραλιακών μετώπων. Δεν πρόκειται για θεσμοθετημένες παραλίες αποκλειστικά για σκύλους, αλλά για ακτές όπου εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της νομοθεσίας.

Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Τσουκαλέικα

Κατά μήκος της ακτογραμμής από τα Βραχνέικα έως το Μονοδένδρι και τα Τσουκαλέικα υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, μακριά από τις οργανωμένες ζώνες. Η μικρή απόσταση από την Πάτρα τα καθιστά πρακτική λύση για μια πρωινή ή απογευματινή έξοδο με σκύλο.

Τα Βραχνέικα, ωστόσο, είναι πολυσύχναστη παραλία και συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο τις ώρες αιχμής.

Καμίνια και Αλισσός

Στα Καμίνια και στον Αλισσό υπάρχουν μεγάλα ελεύθερα κομμάτια ακτής, όπου ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη, αλλά απαιτείται επιλογή σημείου που δεν βρίσκεται δίπλα σε πολυσύχναστη ή οργανωμένη ζώνη.

Επειδή η φυσική σκιά είναι περιορισμένη, είναι απαραίτητη η μεταφορά ομπρέλας, δροσερού νερού και κατάλληλου υποστρώματος για το ζώο.

Νιφορέικα και Λακκόπετρα

Οι μεγάλες ακτές στα Νιφορέικα και στη Λακκόπετρα περιλαμβάνουν τόσο οργανωμένα όσο και ελεύθερα τμήματα. Τα κατοικίδια μπορούν να βρίσκονται με λουρί και συνεχή επίβλεψη.

Τα Σαββατοκύριακα οι κεντρικές ζώνες γεμίζουν γρήγορα.

Γιανισκάρι και οι πιο απομονωμένες ακτές της Δυτικής Αχαΐας

Το Γιανισκάρι και άλλες λιγότερο οργανωμένες ακτές της Δυτικής Αχαΐας προσφέρουν περισσότερο ελεύθερο χώρο. Η δυσκολότερη πρόσβαση και η περιορισμένη παρουσία υποδομών λειτουργούν αποτρεπτικά για τη μαζική προσέλευση.

Η περιοχή, όμως, βρίσκεται κοντά σε προστατευόμενα οικοσυστήματα. Ο σκύλος δεν πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, να κυνηγά πτηνά ή να πλησιάζει φωλιές και αμμοθίνες. Ο περιορισμός με λουρί δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και βασικό μέτρο προστασίας της άγριας ζωής.

Ροδινή και Παναγοπούλα

Προς την ανατολική πλευρά, στη Ροδινή και στην Παναγοπούλα υπάρχουν μικρότερα ελεύθερα τμήματα, κυρίως μακριά από τα πιο δημοφιλή σημεία. Επειδή πρόκειται για βοτσαλωτές ακτές, χρειάζεται προσοχή στις πατούσες του ζώου, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι πέτρες αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία.

Άκολη, Διγελιώτικα και ελεύθερα τμήματα της Αιγιάλειας

Στην Άκολη, στα Διγελιώτικα και σε άλλα σημεία του παραλιακού μετώπου της Αιγιάλειας υπάρχουν ελεύθερα τμήματα χωρίς εισιτήριο εισόδου. Σε αυτά εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας που επιτρέπει την παρουσία και το κολύμπι των κατοικιδίων.

Ο επισκέπτης πρέπει να αποφεύγει οργανωμένα ή ιδιαίτερα πολυσύχναστα σημεία και να ελέγχει για πινακίδες που επιβάλλουν ειδικούς περιορισμούς.

Μπορεί ο σκύλος να κολυμπήσει;

Η είσοδος του ζώου στη θάλασσα επιτρέπεται. Η παρουσία άλλων λουόμενων δεν συνιστά από μόνη της νόμιμη απαγόρευση. Ο συνοδός, ωστόσο, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το ζώο δεν ενοχλεί, δεν κινείται ανεξέλεγκτα και δεν δημιουργεί κίνδυνο.

Παρότι η χρήση λουριού μέσα στο νερό δεν επιβάλλεται ρητά σε όλες τις περιπτώσεις, η επίσημη σύσταση είναι να χρησιμοποιείται οδηγός, κυρίως για μεγαλόσωμους σκύλους ή ζώα που δεν ελέγχονται εύκολα.

Οι υποχρεώσεις του συνοδού

Ο κηδεμόνας πρέπει:

Να διατηρεί τον σκύλο με λουρί όσο βρίσκεται στην παραλία.

Να έχει το ζώο υπό συνεχή επίβλεψη.

Να περισυλλέγει αμέσως τις ακαθαρσίες.

Να διαθέτει τα στοιχεία ταυτοποίησης και το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, έντυπα ή ψηφιακά.

Να έχει μαζί του σακούλες καθαριότητας, πόσιμο νερό και δοχείο.

Να εξασφαλίζει επαρκή σκιά και δροσερό σημείο ανάπαυσης.

Να απομακρύνει το ζώο εάν παρουσιάζει επιθετική ή έντονα ενοχλητική συμπεριφορά.

Να σέβεται τυχόν ειδική σήμανση και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς της περιοχής.

Αρμόδιες για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων είναι οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4830/2021.

Μεγάλος κίνδυνος η ζέστη

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, η επιλογή ώρας είναι κρίσιμη. Ο σκύλος δεν πρέπει να μεταφέρεται στην παραλία το μεσημέρι, όταν η άμμος, το βότσαλο και η άσφαλτος μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στις πατούσες.

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο αυξάνει τον κίνδυνο θερμοπληξίας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένα, υπέρβαρα και βραχυκέφαλα ζώα. Έντονο λαχάνιασμα, αδυναμία, υπερβολική σιελόρροια, αστάθεια ή εμετός απαιτούν άμεση μεταφορά του ζώου σε δροσερό χώρο και επικοινωνία με κτηνίατρο.

Η καλύτερη επιλογή για μπάνιο με κατοικίδιο είναι τελικά μια ήσυχη, ελεύθερη ακτή, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Με λουρί, νερό, σκιά και σεβασμό στους υπόλοιπους λουόμενους, η έξοδος στη θάλασσα μπορεί να είναι ασφαλής και ευχάριστη για όλους.