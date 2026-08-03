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Σύμη: Βρέθηκε και ο τελευταίος αγνοούμενος της παρέας των Γερμανών μετά την παράσυρση του ιστιοφόρου τους

Σύμη: Βρέθηκε και ο τελευταίος αγνοούμεν...

Επτά από αυτούς βγήκαν μόνοι τους στην στεριά ενώ ένας άνδρας βρέθηκε μέσα στην θάλασσα και περισυλλέχθηκε

Σώοι βρέθηκαν και οι 8 Γερμανοί που εξαφανίστηκαν την Κυριακήστα ανοιχτά της Σύμης, όταν το ιστιοφόρο τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

Οχήματα του λιμενικού σώματος βρήκαν σήμερα το πρωί τους και τους τελευταίες 4 Γερμανούς που αγνοούνταν, βάζοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

 Το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής όταν η παρέα των 8 Γερμανών βούτηξε στην θάλασσα για κολύμπι. Θαλάσσια ρεύματα ωστόσο παρέσυραν το σκάφος με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καταβάλλουν τεράστιο αγώνα για να προσεγγίσουν μόνοι τους την στεριά.

Τρία άτομα βγήκαν εν τέλει μόνοι τους στον Πανορμήτη ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας βρέθηκε και περισυλλέχθηκε ναυαγός από την θάλασσα.

Το πρωί της Δευτέρας ωστόσο, οχήματα του λιμενικού βρήκαν και τους τελευταίους 4 αγνοούμενους στην ακτή.

Και οι 8 είναι καλά στην υγεία τους.

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#tags Σύμη
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