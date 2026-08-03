Σύμη: Βρέθηκε και ο τελευταίος αγνοούμενος της παρέας των Γερμανών μετά την παράσυρση του ιστιοφόρου τους

Σώοι βρέθηκαν και οι 8 Γερμανοί που εξαφανίστηκαν την Κυριακήστα ανοιχτά της Σύμης, όταν το ιστιοφόρο τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

Οχήματα του λιμενικού σώματος βρήκαν σήμερα το πρωί τους και τους τελευταίες 4 Γερμανούς που αγνοούνταν, βάζοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής όταν η παρέα των 8 Γερμανών βούτηξε στην θάλασσα για κολύμπι. Θαλάσσια ρεύματα ωστόσο παρέσυραν το σκάφος με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καταβάλλουν τεράστιο αγώνα για να προσεγγίσουν μόνοι τους την στεριά.