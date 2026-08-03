Πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν

Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής.

Όπως καταγγέλλουν ότι άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές.

Την καταγγελία δημοσιοποίησε στο Facebook η σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες», σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βοιωτία.

Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες πράξεις.