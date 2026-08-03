Ο λογαριασμός ρεύματος δεν πάει διακοπές: Τι κλείνουμε και τι αφήνουμε σε λειτουργία

Οι βαλίτσες είναι έτοιμες, τα παράθυρα έχουν κλείσει και το σπίτι θα μείνει άδειο για αρκετές ημέρες. Πριν, όμως, ξεκινήσει το ταξίδι, αξίζει να γίνει ένας τελευταίος έλεγχος στον ηλεκτρικό πίνακα και στις συσκευές.

Μερικά λεπτά αρκούν για να περιοριστεί η άσκοπη κατανάλωση και να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος.

Το γεγονός ότι μία συσκευή έχει κλείσει από το τηλεχειριστήριο δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχει σταματήσει να καταναλώνει ενέργεια. Τηλεοράσεις, αποκωδικοποιητές, κονσόλες, υπολογιστές, εκτυπωτές, φούρνοι μικροκυμάτων με ψηφιακή ένδειξη και ηχοσυστήματα μπορεί να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής.

Η κατανάλωση κάθε συσκευής είναι συνήθως μικρή, όταν όμως αρκετές συσκευές λειτουργούν συνεχώς και για πολλές ημέρες, προστίθεται στον συνολικό λογαριασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, έχει θεσπίσει αυστηρότερα όρια κατανάλωσης για τις λειτουργίες αναμονής και δικτυακής αναμονής, ακριβώς επειδή η ενέργεια που καταναλώνεται χωρίς ουσιαστική χρήση δεν είναι αμελητέα σε επίπεδο νοικοκυριών.

Βγάλτε από την πρίζα ό,τι δεν χρειάζεται

Πριν από την αναχώρηση μπορούν να αποσυνδεθούν με ασφάλεια οι τηλεοράσεις, οι φορτιστές, οι υπολογιστές, οι μικρές συσκευές κουζίνας, οι καφετιέρες, οι κονσόλες και τα πολύπριζα που δεν τροφοδοτούν απαραίτητο εξοπλισμό. Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης σε αναμονή, η αποσύνδεση προστατεύει τις συσκευές από πιθανές διακυμάνσεις της τάσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι «έξυπνες» συσκευές. Αν από την ίδια πρίζα τροφοδοτούνται κάμερες ασφαλείας, συναγερμός, αισθητήρες ή άλλος εξοπλισμός που πρέπει να παραμείνει ενεργός, δεν πρέπει να διακοπεί η παροχή του.

Θερμοσίφωνας και κλιματιστικά

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας πρέπει να είναι κλειστός από τον πίνακα. Το ίδιο ισχύει για κλιματιστικά ή ηλεκτρικά σώματα, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν ένα προς ένα, ειδικά εάν διαθέτουν χρονοδιακόπτη ή δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης.

Στις «έξυπνες» εφαρμογές καλό είναι να ελεγχθούν τυχόν αυτοματισμοί. Ένα παλιό πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιεί καθημερινά το κλιματιστικό ή άλλη συσκευή, ακόμη και όταν κανείς δεν βρίσκεται στο σπίτι.

Τι κάνουμε με το ψυγείο

Για απουσία λίγων ημερών, το ψυγείο συνήθως παραμένει σε λειτουργία. Χρειάζεται, όμως, να ελεγχθεί ότι η πόρτα κλείνει σωστά, ότι δεν υπάρχουν ζεστά τρόφιμα στο εσωτερικό και ότι η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί χαμηλότερα από όσο απαιτείται.

Εάν το σπίτι πρόκειται να μείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα και το ψυγείο μπορεί να αδειάσει, είναι δυνατόν να αποσυνδεθεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαριστεί, να στεγνώσει και να μείνει με την πόρτα ελαφρώς ανοικτή, ώστε να μην αναπτυχθούν οσμές και μούχλα.

Να κατεβάσω τον γενικό;

Το κατέβασμα του γενικού διακόπτη δεν είναι κατάλληλο για κάθε σπίτι. Πριν γίνει, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν χρειάζεται να λειτουργούν:

το ψυγείο ή ο καταψύκτης,

ο συναγερμός και οι κάμερες ασφαλείας,

το router για συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης,

αντλίες νερού ή αποχέτευσης,

αυτόματο πότισμα ή άλλος αναγκαίος εξοπλισμός.

Ασφαλέστερη επιλογή είναι να κλείσουν από τον πίνακα μόνο τα κυκλώματα που δεν χρειάζονται. Αν δεν είναι σαφές ποια ασφάλεια αντιστοιχεί σε κάθε χώρο ή συσκευή, δεν γίνονται δοκιμές στον ηλεκτρικό πίνακα χωρίς τη συμβουλή αδειούχου ηλεκτρολόγου.

Φωτογραφίστε την ένδειξη του μετρητή

Μία φωτογραφία του μετρητή την ημέρα της αναχώρησης και μία ακόμη κατά την επιστροφή επιτρέπουν στον καταναλωτή να διαπιστώσει εάν υπήρξε κατανάλωση όσο έλειπε. Είναι επίσης χρήσιμες σε περίπτωση αμφισβήτησης της ένδειξης ή του λογαριασμού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ενδείξεων μέσω της εφαρμογής αιτημάτων εξυπηρέτησης, ακόμη και χωρίς σύνδεση μέσω Taxisnet.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι ένας λογαριασμός μπορεί να εμφανίζεται αυξημένος επειδή περιλαμβάνει εκκαθάριση προηγούμενης κατανάλωσης ή άλλες χρεώσεις και όχι επειδή το κλειστό σπίτι κατανάλωσε ξαφνικά περισσότερο ρεύμα. Γι’ αυτό χρειάζεται σύγκριση της ένδειξης του λογαριασμού με την πραγματική ένδειξη του μετρητή και έλεγχος εάν ο λογαριασμός είναι έναντι ή εκκαθαριστικός.

Ο τελευταίος έλεγχος πριν από την αναχώρηση

Πριν κλείσει η πόρτα, ελέγχουμε:

θερμοσίφωνα, κουζίνα, κλιματιστικά και ηλεκτρικά σώματα,

φορτιστές και συσκευές που έχουν μείνει στην πρίζα,

χρονοδιακόπτες και αυτοματισμούς,

τη σωστή λειτουργία και το κλείσιμο του ψυγείου,

τις συσκευές ασφαλείας που πρέπει να συνεχίσουν να τροφοδοτούνται,

την ένδειξη του μετρητή,

την ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού, ώστε να μη χαθεί κάποια προθεσμία κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η εξοικονόμηση εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών, την ισχύ τους και το διάστημα απουσίας. Οι παραπάνω κινήσεις δεν μηδενίζουν τον λογαριασμό, καθώς μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν πάγιες και άλλες χρεώσεις, αποτρέπουν όμως την κατανάλωση ενέργειας χωρίς λόγο και βοηθούν το νοικοκυριό να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη όσο το σπίτι ήταν κλειστό.