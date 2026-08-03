Επιστρέφει η έντονη ζέστη: Οι θερμότερες ημέρες και η εικόνα στην Πάτρα

Σε τροχιά σταδιακής ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία με τη νέα εβδομάδα να χαρακτηρίζεται από έντονη ζέστη, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και πολύ περιορισμένες βροχές.

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα ανεβαίνει σταδιακά, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, όταν κατά τόπους θα καταγραφούν 38 με 39 βαθμοί Κελσίου. Σε κλειστές πεδινές περιοχές, που επηρεάζονται περισσότερο από τη ζέστη, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και μεμονωμένες τιμές κοντά στους 40 βαθμούς.

Παρά τις αναφορές για νέο «κύμα καύσωνα», προς το παρόν η επίσημη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση περιγράφει κυρίως μια σταδιακή και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Μόνο στα βορειοδυτικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο στα ανατολικά, όπου θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ζέστη θα ενταθεί. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές αναμένονται 35 με 37 βαθμοί, ενώ κατά τόπους ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Λίγες πρόσκαιρες μπόρες είναι πιθανές στα βόρεια ορεινά.

Η Πέμπτη 6 Αυγούστου αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες της εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν γενικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 39, χωρίς να αποκλείονται ελαφρώς υψηλότερες τιμές σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές. Στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες μπόρες ή καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη Δυτική Ελλάδα. Η παρατεταμένη ζέστη, η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και η περαιτέρω ξήρανση της βλάστησης δημιουργούν δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ακόμη και όπου οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι χρονίως πάσχοντες και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καλούνται να αποφεύγουν την έντονη δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες νερού.

Σύμφωνα, τέλος, με τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Αύγουστος αναμένεται συνολικά θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.