Πανεπιστήμιο Πατρών: Στις 28 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στα αμφιθέατρα- Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές και φοιτητική μέριμνα

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, χιλιάδες νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο: την εγγραφή στο πανεπιστήμιο, την αναζήτηση κατοικίας και την προετοιμασία για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Σε αντίθεση με τα σχολεία, στα οποία το πρώτο κουδούνι χτυπά την ίδια ημέρα σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει μία κοινή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για όλα τα πανεπιστήμια. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα καταρτίζει το δικό του ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Σύγκλητος έχει ήδη καθορίσει το πλήρες πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθούν στις 8 Ιανουαρίου 2027.

Πρώτα η εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Πριν επιστρέψουν οι φοιτητές στα αμφιθέατρα για το νέο εξάμηνο, θα προηγηθεί η επαναληπτική εξεταστική περίοδος.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου αρχίζουν στις 28 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου έχει προγραμματιστεί από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2027. Το εαρινό εξάμηνο θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου, ενώ η εξεταστική του Ιουνίου θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 28 Ιουνίου 2027. Πανεπιστήμιο Πατρών

Πότε θα εγγραφούν οι πρωτοετείς

Η ανακοίνωση των βάσεων δεν ολοκληρώνει αυτομάτως την εγγραφή των επιτυχόντων. Οι πρωτοετείς θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αρχικά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και, στη συνέχεια, να ακολουθήσουν τις οδηγίες του πανεπιστημίου και του τμήματός τους για την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με βάση τη συνήθη διαδικασία, η πλατφόρμα ενεργοποιείται εντός του Σεπτεμβρίου, όμως οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να βασιστούν σε ημερομηνίες προηγούμενων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι πρωτοετείς αποκτούν αριθμό μητρώου και ιδρυματικούς κωδικούς. Με αυτούς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου, στις δηλώσεις μαθημάτων, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα, στη σίτιση και στις υπόλοιπες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη καθορίσει τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι αντιστοιχίες είναι κρίσιμες, καθώς καθορίζουν μεταξύ ποιων τμημάτων μπορεί να ζητηθεί μετεγγραφή.

Η ύπαρξη τμήματος με παρόμοιο τίτλο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και αντίστοιχο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την επίσημη υπουργική απόφαση και, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, να εξετάσουν αν πληρούν τα οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Δεν έχει ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής για το 2026-2027. Η διαδικασία αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών.

Στέγαση: Η μεγάλη αγωνία των οικογενειών

Το δυσκολότερο κομμάτι για πολλές οικογένειες παραμένει η εξασφάλιση κατοικίας. Στην Πάτρα, όπου κάθε χρόνο εγκαθίστανται χιλιάδες νέοι φοιτητές, η αναζήτηση έχει ήδη αρχίσει, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από το κέντρο, την Αγία Σοφία, την Αγυιά και τις γραμμές μετακίνησης προς την Πανεπιστημιούπολη του Ρίου.

Για τους φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούσαν να εισαχθούν για πρώτη φορά στις εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι αιτήσεις για το 2026-2027 πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.

Οι πρωτοετείς θα πρέπει να περιμένουν τη χωριστή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δική τους διαδικασία. Η εισαγωγή στις φοιτητικές εστίες δεν είναι αυτόματη, αλλά πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση και αξιολόγηση των προβλεπόμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Σίτιση και νέα ηλεκτρονική κάρτα

Η παροχή σίτισης στο Πανεπιστήμιο Πατρών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους δικαιούχους με ειδική ηλεκτρονική κάρτα, η οποία εκδίδεται εκ νέου κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για τους πρωτοετείς, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο τμήμα, να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση και να έχουν παραληφθεί οι πανεπιστημιακοί κωδικοί.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης για το 2026-2027 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το όριο φοίτησης παραμένει ενεργό

Το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά με ενεργό το θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Το ζήτημα αφορά κυρίως παλαιότερους φοιτητές που έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους και όχι τους πρωτοετείς.

Στις αρχές του 2026 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των καταλόγων των ΑΕΙ, με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών. Η εφαρμογή του πλαισίου συνεχίζεται, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες και εξαιρέσεις για περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπηρία, εργασία και άλλοι τεκμηριωμένοι λόγοι.

Οι ημέρες χωρίς μαθήματα στην Πάτρα

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα στις 28 Οκτωβρίου, στις 17 Νοεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου, ημέρα εορτής του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα διαρκέσουν από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη η Καθαρά Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, οι διακοπές του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, του Αγίου Πνεύματος και η ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών.

Για τους νέους φοιτητές, πάντως, οι αμέσως επόμενες κινήσεις είναι συγκεκριμένες: παρακολούθηση των ανακοινώσεων για την ηλεκτρονική εγγραφή, αναζήτηση κατοικίας, συγκέντρωση των δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση και τακτικός έλεγχος της ιστοσελίδας του τμήματος στο οποίο εισήχθησαν.