Σχολεία 2026-2027: Πότε ανοίγουν και τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο

Μπορεί ο Αύγουστος να βρίσκεται ακόμη στην αρχή του, ωστόσο για χιλιάδες οικογένειες στην Αχαΐα αλλά και ολόκληρη τη χώρα έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά.

Το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2026-2027 θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, ενώ οι μαθητές θα παραλάβουν βιβλία και θα ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μετά το Σαββατοκύριακο, η πλήρης λειτουργία των σχολείων και η κανονική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν νωρίτερα στις σχολικές μονάδες, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν την έναρξη των μαθημάτων.

Χωρίς ολοκαίνουργια βιβλία τον Σεπτέμβριο

Η νέα χρονιά δεν θα φέρει ακόμη το πολυσυζητημένο «πολλαπλό βιβλίο» στις σχολικές αίθουσες. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα ίδια βασικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγούμενη περίοδο, αλλά σε αρκετά από αυτά έχουν γίνει διορθώσεις, επικαιροποιήσεις και αναδιατυπώσεις.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τυπογραφικά, γλωσσικά ή επιστημονικά λάθη, καθώς και σημεία που χρειαζόταν να αποδοθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν αλλάζουν, πάντως, τη βασική δομή των βιβλίων ούτε τη διδακτέα ύλη.

Οικονομικές και ψηφιακές δεξιότητες

Στις νέες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα FinStart, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται αρχικά σε περίπου 40.000 μαθητές.

Η δράση επικεντρώνεται στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό: τα παιδιά θα εξοικειωθούν με βασικές οικονομικές έννοιες, τη σύνταξη ενός προϋπολογισμού, τις ψηφιακές συναλλαγές, αλλά και την αναγνώριση οικονομικών απατών, υπερχρέωσης και παραπλανητικών διαφημίσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιοποιεί ψηφιακά παιχνίδια, εφαρμογές, προσομοιώσεις και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται, πάντως, για στοχευμένη δράση και όχι για νέο υποχρεωτικό μάθημα που θα ενταχθεί από τον Σεπτέμβριο σε όλα τα σχολεία.

Παράλληλα, συνεχίζεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο, με σύγχρονο και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των μαθητών.

Οι βασικές αργίες της νέας χρονιάς

Η πρώτη σχολική αργία μετά την έναρξη των μαθημάτων είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη. Η επέτειος του Πολυτεχνείου θα τιμηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων αρχίζουν στις 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 7 Ιανουαρίου, με επιστροφή των μαθητών στις τάξεις την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου, ενώ η 25η Μαρτίου είναι Πέμπτη. Οι διακοπές του Πάσχα θα διαρκέσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027, με επιστροφή στα σχολεία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Για την Πάτρα, η γιορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα, πέφτει Δευτέρα (30/11), οπότε τα σχολεία της πόλης, θα παραμείνουν κλειστά.

Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια θα καθοριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση μέσα στη σχολική χρονιά.