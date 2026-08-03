Πάτρα και Αχαΐα: 10 προτάσεις για έξοδο και απόδραση αυτή την εβδομάδα

Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου βρίσκει την Πάτρα σε πιο ήπιους ρυθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λείπουν οι επιλογές. Από παραστάσεις και μουσικές βραδιές μέχρι οικογενειακές δράσεις και κοντινές εξορμήσεις, το επόμενο επταήμερο προσφέρει αφορμές για έξοδο εντός και εκτός πόλης.

Ακολουθούν δέκα προτάσεις για την εβδομάδα από τη Δευτέρα 3 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026.

1. Δείτε το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην»

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» παρουσιάζεται την Τρίτη 4 Αυγούστου, μετά τη μεταφορά της ημερομηνίας της εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Το έργο του Τζεφ Μπάρον, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχέα, αφηγείται τη σταδιακή προσέγγιση δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων. Η παράσταση εντάσσεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

2. Ακούστε τους Music Travelers στον κήπο του Πολύεδρου

Το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου, στις 21:00, ο Ανδρέας Καχριμάνης στην κιθάρα και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι στον κήπο του Πολύεδρου. Οι συνθέσεις τους συνδυάζουν ήχους από τη Μεσόγειο, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική με στοιχεία progressive, rock και jazz.

3. Αναζητήστε βιβλία στο θερινό bazaar

Από τη Δευτέρα 3 έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, ο κήπος του Πολύεδρου φιλοξενεί bazaar με βιβλία πεζογραφίας, ποίησης, ιστορίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας, τέχνης και παιδικής λογοτεχνίας. Τα περισσότερα διατίθενται σε τιμές από 1 έως 7 ευρώ, προσφέροντας μια καλή ευκαιρία για τον ανεφοδιασμό της καλοκαιρινής βιβλιοθήκης.

Στον ίδιο χώρο παρουσιάζονται η έκθεση κοσμήματος της Λητώς Ηλιάννας Καπέλλα και η ομαδική εικαστική έκθεση «Αναδρομή», με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και κατασκευών. Το πρόγραμμα του Πολύεδρου.

4. Πηγαίνετε με τα παιδιά στα «Παραμύθια και τραγούδια»

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ο Δημήτρης Μπασλάμ παρουσιάζει τη διαδραστική μουσική παράσταση «Παραμύθια και τραγούδια» στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται σε παιδιά και μεγάλους, συνδυάζοντας την αφήγηση με τη μουσική και το παιχνίδι.

5. Επιλέξτε μια βραδιά σε θερινό κινηματογράφο

Το θερινό σινεμά παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές αυγουστιάτικες εξόδους. Από την Πέμπτη 6 Αυγούστου αλλάζει το κινηματογραφικό πρόγραμμα, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας να φτάνουν στις αίθουσες. Πριν από την αναχώρηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της ώρας προβολής στο πρόγραμμα κάθε κινηματογράφου.

6. Κάντε έναν απογευματινό περίπατο στο ιστορικό κέντρο

Τα σκαλιά της Αγίου Νικολάου, η Άνω Πόλη, το Ρωμαϊκό Ωδείο και τα δρομάκια γύρω από το Κάστρο μπορούν να συνδυαστούν σε έναν περίπατο που αποκαλύπτει διαφορετικές εποχές της Πάτρας. Η καλύτερη ώρα είναι λίγο πριν από τη δύση του ήλιου, όταν υποχωρεί η ζέστη και η θέα προς την πόλη και τον Πατραϊκό γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

7. Δείτε το ηλιοβασίλεμα από το παραλιακό μέτωπο

Το Νότιο Πάρκο, ο Φάρος και η Μαρίνα προσφέρουν μια εύκολη και χωρίς κόστος επιλογή για περπάτημα ή ποδήλατο. Το σούρουπο, με τον ήλιο να δύει προς τη γραμμή του Ιονίου, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για τη διαδρομή. Όσοι θέλουν μεγαλύτερο περίπατο μπορούν να κινηθούν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, επιλέγοντας τα πιο δροσερά σημεία της.

8. Οργανώστε μια κοντινή βουτιά

Από το Ρίο και τον Άγιο Βασίλειο έως τα Αραχωβίτικα, την Πλαζ, τα Βραχναίικα και τις ακτές της Δυτικής Αχαΐας, υπάρχουν επιλογές τόσο για μια γρήγορη απογευματινή βουτιά όσο και για ολοήμερη έξοδο. Για μεγαλύτερη ηρεμία, προτιμήστε τις πρωινές ώρες και αποφύγετε τις ημέρες με ισχυρό δυτικό άνεμο.

Λόγω της αντιπυρικής περιόδου και των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αχαΐα, πριν από κάθε μετακίνηση προς δασικές ή πληγείσες περιοχές χρειάζεται έλεγχος των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Τροχαίας.

9. Ανεβείτε στα Καλάβρυτα και γνωρίστε τα ορεινά χωριά

Μια ημέρα στα Καλάβρυτα αποτελεί την πιο δροσερή εναλλακτική απέναντι στην παραλία. Η διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει περίπατο στην πόλη και, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, επίσκεψη σε κοντινούς προορισμούς όπως η Κλειτορία, η Πλανητέρο ή οι Λουσοί. Την Κυριακή 9 Αυγούστου έχει επίσης προγραμματιστεί στα Άνω Σουδενά εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με ώρα έναρξης τις 11:30.

10. Κλείστε την εβδομάδα με μονοήμερη στην Αιγιάλεια

Αίγιο, Σελιανίτικα, Λόγγος, Άκολη και Διακοπτό μπορούν να αποτελέσουν διαφορετικές στάσεις μιας ημερήσιας διαδρομής κατά μήκος του Κορινθιακού. Μια πρωινή βόλτα στο Αίγιο μπορεί να συνδυαστεί με μπάνιο και φαγητό δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται μεγάλη μετακίνηση από την Πάτρα.

Παράλληλα, επειδή το πρόγραμμα των υπαίθριων εκδηλώσεων ενδέχεται να αλλάξει λόγω καιρού ή έκτακτων συνθηκών, συνιστάται μια τελευταία επιβεβαίωση πριν από την αναχώρηση.