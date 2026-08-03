Η Dior καμπάνια του φθινοπώρου συνοψίζει όλες τις κυρίαρχες τάσεις της επόμενης μέρας

Τι θα φορέσουμε με τις πρώτες ψύχρες και την επιστροφή στην πόλη;

Πριν τελειώσουν οι θερινές διακοπές, τα κορυφαία luxury labels γεμίζουν το διαδίκτυο, τα media, τις βιτρίνες των καταστημάτων τους με τις καινούριες προτάσεις τους για fall/ winter 2026-2027. Eιδικά η καμπάνια της γαλλικής αυτοκρατορίας Dior δια χειρός Jonathan Anderson μοιάζει να ηγείται των σημαντικότερων τάσεων.

H επόμενη σαιζόν μας καλεί λοιπόν να ξανασκεφτούμε το ταγιέρ και να βάλουμε στην άκρη τα πολυφορεμένα, ανδρόγυνα κοστούμια. Τα σύνολα με φούστα ή αλλιώς skirt suits θα κάνουν θραύση.

Όπως θα παρατηρήσετε το επάνω μέρος είναι πολύ κομψό, με τονισμένο τον κορμό. Η θηλυκή γραμμή peplum και οι έντονοι (αλλά στενοί ώμοι) κλέβουν την προσοχή. Ο Dior στολίζει τα σακάκια με φρου- φρου κατάληξη, αντιθετικούς χρωματικά γιακάδες, υφές υφασμάτων γκοφρέ και μπουκλέ. Τα πανωφόρια αποκτούν ασυμμετρίες και βολάν. TΤα τζιν παντελόνια γυαλίζουν με κρύσταλλα. Οι λουλουδένιες μπουτονιέρες, οι φιόγκοι, τα φτερά αποκτούν statement διάσταση. Το ροζ βαπτίζεται και χειμερινό χρώμα.

Προβλέπεται μια σαιζόν που το eighties μπαίνει στο περιθώριο γιατί το «παιχνίδι» με τις πτυχές, τα φουσκώματα και τον όγκο γενικότερα μετατίθεται στο κάτω μέρος της σιλουέτας.