Η Dior καμπάνια του φθινοπώρου συνοψίζει όλες τις κυρίαρχες τάσεις της επόμενης μέρας

Η νέα εικόνα του ταγιέρ, τα peplum σακάκια, οι ασυμμετρίες κ.α. είναι όλα εδώ
Τι θα φορέσουμε με τις πρώτες ψύχρες και την επιστροφή στην πόλη;
Πριν τελειώσουν οι θερινές διακοπές, τα κορυφαία luxury labels γεμίζουν το διαδίκτυο, τα media, τις βιτρίνες των καταστημάτων τους με τις καινούριες προτάσεις τους για fall/ winter 2026-2027. Eιδικά η καμπάνια της γαλλικής αυτοκρατορίας Dior δια χειρός Jonathan Anderson μοιάζει να ηγείται των σημαντικότερων τάσεων.
H επόμενη σαιζόν μας καλεί λοιπόν να ξανασκεφτούμε το ταγιέρ και να βάλουμε στην άκρη τα πολυφορεμένα, ανδρόγυνα κοστούμια. Τα σύνολα με φούστα ή αλλιώς skirt suits θα κάνουν θραύση.
Όπως θα παρατηρήσετε το επάνω μέρος είναι πολύ κομψό, με τονισμένο τον κορμό. Η θηλυκή γραμμή peplum και οι έντονοι (αλλά στενοί ώμοι) κλέβουν την προσοχή. Ο Dior στολίζει τα σακάκια με φρου- φρου κατάληξη, αντιθετικούς χρωματικά γιακάδες, υφές υφασμάτων γκοφρέ και μπουκλέ. Τα πανωφόρια αποκτούν ασυμμετρίες και βολάν. TΤα τζιν παντελόνια γυαλίζουν με κρύσταλλα. Οι λουλουδένιες μπουτονιέρες, οι φιόγκοι, τα φτερά αποκτούν statement διάσταση. Το ροζ βαπτίζεται και χειμερινό χρώμα.
Προβλέπεται μια σαιζόν που το eighties μπαίνει στο περιθώριο γιατί το «παιχνίδι» με τις πτυχές, τα φουσκώματα και τον όγκο γενικότερα μετατίθεται στο κάτω μέρος της σιλουέτας.
Dior campaign
Η καμπάνια έχει φωτογραφηθεί από τον διάσημο David Sims, ο οποίος σκηνοθετεί και το σχετικό φιλμάκι σε συνεργασία με τον Jacob Sutton. Τα νεαρά μοντέλα Sunday Rose, Laura Kaiser, Ziqi Zhao, Dru Campbell διαλαλούν πως η vintage χάρη και τα στοιχεία θεατρικότητας αξίζουν να υιοθετηθούν.
Η έμπνευση είναι η γαλλική εξοχή – άλλωστε είχε κάνει αίσθηση το show στους εμβληματικούς Κήπους Κεραμεικού του Παρισιού.
Dior show, fall/winter 2026-2027
Για όσες αρέσει τέτοιες μέρες να γνωρίζουν τι ακολουθεί στο διεθνές ενδυματολογικό προσκήνιο, υπάρχει γενικότερη λίστα των trends. To Ηarper’s Bazaar συστήνει να επενδύσουμε οπωσδήποτε σε σύνολα με φούστα και σε σακάκια με «δραματικότητα» και νέες φόρμες. Σκεφτείτε πως το προσκήνιο της μόδας αποζητάει μια Τζέκι Κένεντι του μέλλοντος και επαναφέρει αποστομωτικά τα ταγιέρ.
Επίσης λανσάρονται βραδινά φορέματα με διακοσμητικές art deco επιρροές και χαμηλή μέση του ΄30. Πολλά looks αποκτούν μονόπαντες «ουρές» και γεμίζουν με κρόσσια, μποά, αναπάντεχα δεσίματα. Το βελούδο εμφανίζεται σε πιο «προχωρημένα» πατρόν. Τα animal prints, τα καρό, τα florals, το PVC, τα πιλοτικά bomber jackets διατηρούν τη δημοτικότητά τους.
Sardine girls: Η γιορτή της… σαρδέλας φέτος σε καλοκαιρινά κοσμήματα και αξεσουάρ
Στα σκαριά βιογραφικό σήριαλ για τον Giorgio Armani, το ενέκρινε ο οίκος
Ζεντάγια και Prada Paradoxe: Ποζάρει και λέει «Τα αρώματα είναι καθρέφτης μας»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr