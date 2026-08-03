Ναύπλιο: Θρίλερ με 58χρονο ψυχολόγο που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη- Δυο συλλήψεις

Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες εντοπισμού ενός 58χρονου ψυχολόγου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 25 Ιουνίου στο Ναύπλιο.

Η σορός του εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη τοποθεσία στην Κάντια Αργολίδας.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης στην οποία βρισκόταν το σώμα του άτυχου άνδρα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, με τη νεκροψία-νεκροτομή να ρίξει φως στα ακριβή αίτια αλλά και στον ακριβή χρόνο του θανάτου του.

Κατά πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο Ινδών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η σορός του 58χρονου βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr και argolida24.gr