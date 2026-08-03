Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή του Καρέτσα με επικό βίντεο σε γυράδικο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει δώσει τα χέρια με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο μέχρι το 2031, με τη γερμανική ομάδα να βγάζει από τα ταμεία της 33.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την Γκενκ, με το μόνο που απομένει να είναι η ανακοίνωση, που όπως φαίνεται από την προαναγγελία θα είναι με άρωμα Ελλάδας.

Η Ντόρτμουντ ανέβασε στα social media ένα βίντεο γυρισμένο μέσα σε ένα γυράδικο της Βεστφαλίας με τον έναν εκ των δύο συμμετεχόντων να αναφέρει: «Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι η επίσημη παρουσίαση του Έλληνα νεαρού μεσοεπιθετικού θα γίνει στις 16:00 (03/08/26) στο Olympia Grill και όχι στο γήπεδο της ομάδας.