Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στην εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ειρήνη Γκοτσοπούλου

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ειρήνη Γκοτσοπούλου, το γένος Α. Αυγερινού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η Ειρήνη Γκοτσοπούλου υπήρξε σύζυγος του Χρήστου Γκοτσόπουλου, πρώην προέδρου του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Μαζί δημιούργησαν την οικογένειά τους και απέκτησαν τρεις γιους, τον Σωτήρη, τον Ανδρέα και τον Μάρκελλο, για τους οποίους ήταν ιδιαίτερα υπερήφανη. Είχε επίσης τη χαρά να αποκτήσει τον εγγονό της, Χρήστο.

Ιδιαίτερα γνωστή ήταν για τη μακρόχρονη εθελοντική της δράση στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ήθος, ευγένεια, διακριτικότητα και έντονη κοινωνική ευαισθησία, που υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της προσφοράς και του εθελοντισμού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, στις 11:00 το πρωί, από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, όπου συγγενείς, φίλοι και μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.