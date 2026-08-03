Μια ανάσα από την Πάτρα: Οι προορισμοί για μπάνιο, δροσιά και καλό φαγητό

Η μονοήμερη εκδρομή παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς καλοκαιρινές επιλογές για τους Πατρινούς που δεν έχουν ακόμη φύγει για διακοπές ή αναζητούν μια σύντομη και σχετικά οικονομική απόδραση από την πόλη.

Με αφετηρία την Πάτρα, οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές. Άλλοι προτιμούν να περάσουν απέναντι, προς τη Ναύπακτο και τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, άλλοι κινούνται δυτικά και νότια προς την Ηλεία, ενώ δεν λείπουν εκείνοι που αφήνουν τη θάλασσα και αναζητούν λίγη δροσιά στα Καλάβρυτα, στο Πλανητέρο και στα ορεινά χωριά της Αχαΐας.

Το βασικό κριτήριο είναι συνήθως ένα: ο προορισμός να βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας, ώστε η μέρα να μη χαθεί στον δρόμο.

Ναύπακτος: Η σταθερή επιλογή απέναντι

Η Ναύπακτος εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις για μονοήμερη από την Πάτρα. Η μικρή απόσταση, το ενετικό λιμάνι, οι παραλίες στην Ψανή και το Γρίμποβο και οι πολλές επιλογές για φαγητό και καφέ επιτρέπουν μια γεμάτη ημέρα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Για όσους θέλουν να περιορίσουν το κόστος της μετακίνησης, το πορθμείο Ρίου–Αντιρρίου αποτελεί εναλλακτική της Γέφυρας. Από τις 15 Ιουλίου 2026, το εισιτήριο για επιβατικό Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 8 ευρώ ανά διέλευση, με οδηγό και επιβάτες να μετακινούνται δωρεάν. Η διάρκεια του περάσματος είναι περίπου 15 λεπτά και, υπό κανονικές συνθήκες, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 20 έως 30 λεπτά. Η διέλευση από τη Γέφυρα για ένα συμβατικό Ι.Χ. κοστίζει 15,90 ευρώ. (PatraPress)

Η κοντινή Χιλιαδού αποτελεί επίσης επιλογή για όσους θέλουν περισσότερο μπάνιο και λιγότερη βόλτα μέσα στην πόλη.

Κουρούτα, Παλούκι και Αγία Μαρίνα: Προς την Ηλεία για αμμουδιά

Προς τα νότια, η Κουρούτα είναι μία από τις κλασικές επιλογές των Πατρινών. Η μεγάλη αμμουδιά, τα οργανωμένα σημεία και οι αρκετές επιλογές εστίασης την κάνουν κατάλληλη τόσο για παρέες όσο και για οικογένειες.

Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το Παλούκι και η Αγία Μαρίνα, για όσους αναζητούν μια διαφορετική εικόνα ή θέλουν να αποφύγουν τα πιο πολυσύχναστα σημεία. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι ότι ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να συνδυάσει το μπάνιο με φαγητό στην Αμαλιάδα ή σε κάποιο από τα παραθαλάσσια καταστήματα της περιοχής.

Κυλλήνη και Λουτρά Κυλλήνης: Μονοήμερη με αίσθηση διακοπών

Λίγο μακρύτερα, αλλά μέσα στα όρια μιας άνετης ημερήσιας εκδρομής, η Κυλλήνη και τα Λουτρά Κυλλήνης δίνουν περισσότερο την αίσθηση κανονικών διακοπών. Οι αμμώδεις ακτές και τα ρηχά νερά προσελκύουν κυρίως οικογένειες, ενώ η περιοχή προσφέρεται για παραμονή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Από την Πάτρα απαιτείται περίπου μιάμιση ώρα οδήγησης, ανάλογα με την κίνηση και το ακριβές σημείο προορισμού.

Καλάβρυτα και Πλανητέρο: Απόδραση από τη ζέστη

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, αρκετοί επιλέγουν το βουνό αντί για τη θάλασσα. Τα Καλάβρυτα, το Πλανητέρο, η Κλειτορία και τα χωριά γύρω από τον Χελμό προσφέρουν χαμηλότερες θερμοκρασίες, τρεχούμενα νερά και επιλογές για φαγητό κάτω από πλατάνια.

Το Πλανητέρο είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για οικογένειες, ενώ τα Καλάβρυτα μπορούν να συνδυαστούν με επίσκεψη στον Τόπο Θυσίας ή σε κοντινά μοναστήρια.

Χρειάζεται, πάντως, ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό: τα τακτικά δρομολόγια του Οδοντωτού στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα παραμένουν σε αναστολή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train. Επομένως, η πρόσβαση στην περιοχή πρέπει να σχεδιαστεί οδικώς.

Αρχαία Ολυμπία: Μια διαφορετική μονοήμερη

Για όσους θέλουν μια εκδρομή χωρίς παραλία, η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί σταθερή επιλογή. Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο μπορεί να συνδυαστεί με φαγητό στην περιοχή ή με απογευματινό μπάνιο στις ακτές της Ηλείας.

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, η επίσκεψη είναι προτιμότερο να γίνεται νωρίς το πρωί. Για σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, οι προγνώσεις δείχνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, με τον υδράργυρο στην Πάτρα να φθάνει περίπου τους 35 βαθμούς.

Αιγιάλεια: Αγαπημένη διαδρομή,

Σε κανονικές συνθήκες, το Διακοπτό, η Ακράτα, η Αιγείρα και οι παραλίες της ανατολικής Αχαΐας αποτελούν από τις πιο συνηθισμένες μονοήμερες διαδρομές από την Πάτρα.

Η μονοήμερη γίνεται πιο κοντινή και πιο οργανωμένη

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, των διοδίων και της εστίασης έχει περιορίσει τις μεγάλες ημερήσιες διαδρομές. Για τον λόγο αυτό αρκετοί Πατρινοί επιλέγουν κοντινότερες ακτές, όπως το Ρίο, τον Άγιο Βασίλειο, την Κάτω Ροδινή, τον Ψαθόπυργο ή τις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας.

Το ψυγειάκι από το σπίτι, η αναχώρηση νωρίς το πρωί και η επιστροφή μετά τη δύση του ήλιου αποτελούν πλέον μέρος της οργάνωσης, ιδιαίτερα για οικογένειες. Η μονοήμερη δεν χρειάζεται να είναι μακρινή για να αλλάξει την εικόνα της ημέρας. Από την Πάτρα, θάλασσα, βουνό, ιστορία και καλό φαγητό βρίσκονται σε ακτίνα λίγων δεκάδων χιλιομέτρων.