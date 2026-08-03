Πάτρα: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αγυιά

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Αγυιάς, στην Πάτρα, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με τον κορμό και τα κλαδιά του δέντρου να καταπλακώνουν το όχημα, προκαλώντας σημαντικές φθορές στο αμάξωμα.

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν υπήρχε κανείς μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί περαστικών ή κατοίκων της περιοχής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.