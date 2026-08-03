Πάτρα: Ουρές από τα ξημερώματα για τις νέες ταυτότητες στην Ερμού

Αυξημένη ήταν από τις πρώτες πρωινές ώρες η προσέλευση πολιτών στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στην οδό Ερμού, στην Πάτρα, με αφορμή την παραλαβή των νέου τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων.

Από νωρίς σχηματίστηκαν ουρές έξω από το κτίριο, καθώς δεκάδες πολίτες έσπευσαν να εξυπηρετηθούν, ενώ έντονη ήταν η κίνηση και στους εσωτερικούς χώρους της υπηρεσίας.