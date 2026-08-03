Πάτρα: Ουρές από τα ξημερώματα για τις νέες ταυτότητες στην Ερμού

Πολίτες περίμεναν από νωρίς στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας για να παραλάβουν το νέο έγγραφο ταυτοποίησης
Αυξημένη ήταν από τις πρώτες πρωινές ώρες η προσέλευση πολιτών στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στην οδό Ερμού, στην Πάτρα, με αφορμή την παραλαβή των νέου τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων.
Από νωρίς σχηματίστηκαν ουρές έξω από το κτίριο, καθώς δεκάδες πολίτες έσπευσαν να εξυπηρετηθούν, ενώ έντονη ήταν η κίνηση και στους εσωτερικούς χώρους της υπηρεσίας.
Η αυξημένη προσέλευση αποδίδεται στο γεγονός ότι από σήμερα οι νέες ταυτότητες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στη γενικότερη κινητοποίηση των πολιτών να προχωρήσουν έγκαιρα στην αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας.
Η εικόνα τόσο έξω όσο και μέσα στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι ενδεικτική της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες για νέες ταυτότητες ή διαβατήρια, με την προσέλευση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
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