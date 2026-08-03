Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Κρίσιμο μέτωπο σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδήλι

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τρίτη ημέρα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στις περιοχές Αγίου Νεκταρίου και Κανδηλίου, όπου εντοπίζεται το πιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς. Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δημιουργούν νέες εστίες και αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου. Συνολικά επιχειρούν επτά εναέρια μέσα, σε συντονισμό με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.