Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Κρίσιμο μέτωπο σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδήλι

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα – Οι άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τρίτη ημέρα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.
Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στις περιοχές Αγίου Νεκταρίου και Κανδηλίου, όπου εντοπίζεται το πιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς. Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δημιουργούν νέες εστίες και αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία.
Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου. Συνολικά επιχειρούν επτά εναέρια μέσα, σε συντονισμό με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν την προσέγγιση της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι περιπολίες συνεχίζονται για τον άμεσο εντοπισμό νέων εστιών.
Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με ένταση και κατά τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
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