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Χανιά: Μετά το πατίνι, μεταφέρουν με μηχανάκι και πλυντήριο

Χανιά: Μετά το πατίνι, μεταφέρουν με μη...

Δείτε βιντεο

Μετά τη μεταφορά πλυντηρίου με ηλεκτρικό πατίνι, που έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες στα Χανιά, τώρα, ο τρόπος μεταφοράς… εξελίχθηκε και γίνεται με μηχανάκι.

To περιστατικό συνέβη στα Λενταριανά, με έναν οδηγό μηχανής να έχει φορτώσει ένα πλυντήριο πάνω σε ένα μηχανάκι και να κυκλοφορεί σαν να μην τρέχει τίποτα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, το πλυντήριο ναι μεν είναι δεμένο με σχοινί όμως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς κουνιέται, ειδικά όταν η μηχανή πέφτει σε κάποια λακκούβα.

Όπως όλα δείχνουν από θαύμα δεν έφυγε το πλυντήριο από τη θέση του και δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

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#tags Χανιά Κρήτης
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