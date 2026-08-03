Αιτωλοακαρνανία: Άγριο επεισόδιο μεταξύ συγγενών – Απειλές με μαχαίρι και ξυλοδαρμός

Σοβαρές διαστάσεις πήρε οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας, με την Αστυνομία να διερευνά υπόθεση που περιλαμβάνει απειλές, ξυλοδαρμό και χρήση μαχαιριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με συγγενικό του πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, φέρεται να απείλησε τον άνδρα κρατώντας μαχαίρι.

Η κατάσταση φέρεται στη συνέχεια να ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο 50χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στο συγγενικό του πρόσωπο και το χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες, τα αίτια και η αφορμή του επεισοδίου, ενώ μέχρι στιγμής ο 50χρονος δεν έχει συλληφθεί

πηγη agriniosite