Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Άλογα τρέχουν τρομαγμένα να σωθούν από τις φλόγες

Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφονται στο μέτωπο της μεγάλης φωτιά που μαίνεται στην περιοχή Κανδήλι των Μεγάρων, καθώς ενώ το μέτωπο της φωτιάς είναι βελτιωμένο, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε μέχρι τα Μέγαρα, με την κάμερα του ΣΚΑΪ να καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια αλόγων να σωθούν από τις φλόγες.

Στο βίντεο φαίνονται τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, τα οποία καταγράφηκαν να τρέχουν τρομαγμένα και πίσω του οι φλόγες να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.