Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πληρωμές στις 26 και 28 Αυγούστου, ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ

Στις 26 και 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026
Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.
Οι πληρωμές θα γίνουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τον διαχωρισμό των δικαιούχων να ακολουθεί τον πάγιο κανόνα μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών που εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ.
Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:
-Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
-Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
-Οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών με ημερομηνία απονομής από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα
-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών:
-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
-Τραπεζών
-ΟΤΕ
-ΔΕΗ
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ
-ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
-ΝΑΤ
-ΕΤΑΤ
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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