Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πληρωμές στις 26 και 28 Αυγούστου, ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ

Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα γίνουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τον διαχωρισμό των δικαιούχων να ακολουθεί τον πάγιο κανόνα μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών που εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

-Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

-Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

-Οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών με ημερομηνία απονομής από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα

-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών:

-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

-Τραπεζών

-ΟΤΕ

-ΔΕΗ

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ

-ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

-ΝΑΤ

-ΕΤΑΤ

-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.