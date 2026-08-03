Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της κριτικής που δέχεται

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της περιοδείας της, «The Eternal Sunshine Tour», λόγω της «ατελείωτης και συνεχούς δημόσιας κριτικής» που δέχεται σχετικά με την υγεία και τη σωματική της εμφάνιση, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ποπ τραγουδίστριας στο περιοδικό People.

«Η Αριάνα θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο αμερικάνικο περιοδικό.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υγεία και χαρά, και στη συνέχεια να κάνει ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις της, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη και συνεχή δημόσια κριτική», τόνισε ο εκπρόσωπος. «Αυτή η περιοδεία υπήρξε μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπάει τους θαυμαστές της και έχει απολαύσει πάρα πολύ κάθε λεπτό αυτής της περιοδείας».

Παράλληλα, η 33χρονη τραγουδίστρια αποσύρεται από την θεατρική παράσταση «Sunday in the Park With George», η οποία θα έκανε την πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο του 2027 στο Λονδίνο.

Η ποπ τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό του Τζόναθαν Μπέιλι, συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», σε μια νέα παραγωγή του πολυβραβευμένου μιούζικαλ του Stephen Sondheim στο θέατρο Barbican το 2027. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί και ο ρόλος της τραγουδίστριας θα ανατεθεί σε άλλη ηθοποιό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής θεατρικών παραστάσεων Empire Street Productions.

«Μετά την αποψινή ανακοίνωση της ομάδας της Αριάνα Γκράντε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την παράσταση “Sunday in the Park with George”. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη για εκείνη, αλλά την κατανοούμε πλήρως και την υποστηρίζουμε. Της ευχόμαστε μόνο το καλύτερο. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Barbican το καλοκαίρι του 2027 όπως είχε προγραμματιστεί, και η διαδικασία επιλογής ηθοποιών θα ανακοινωθεί σύντομα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Ανησυχία για την εμφάνισης της Αριάνα Γκράντε μετά το νέο της βίντεο κλιπ

Η τραγουδίστρια έλαβε έντονες κριτικές από χρήστες των social media, μετά την κυκλοφορία του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal», καθώς αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εμφανή απώλεια βάρους της.

Στο βίντεο, η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται σε μία αίθουσα αναμονής για μια οντισιόν, φορώντας ένα outfit εμπνευσμένο από το «Grease», με μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα, φουλάρι στον λαιμό, μαύρα τακούνια, δερμάτινο μπουφάν και την χαρακτηριστική αλογοουρά της, αυτή τη φορά με σφιχτές μπούκλες.