Κεφαλονιά: Σύλληψη για εμπρησμό μετά τη μεγάλη φωτιά στην Πάστρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να ευθύνεται για την εκδήλωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε με χρήση γυμνής φλόγας σε δασική έκταση. Η υπόθεση ερευνάται από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους επτά οικισμών να απομακρυνθούν προληπτικά προς ασφαλείς περιοχές.

Το κυριότερο μέτωπο αναπτύχθηκε κοντά στα Μαυράτα, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο. Παρότι το πρωί της Κυριακής η φωτιά κινήθηκε προς τη θάλασσα, οι ισχυρές ριπές των ανέμων προκάλεσαν νέες εξάρσεις, με αποτέλεσμα οι φλόγες να απειλήσουν εκ νέου κατοικημένες περιοχές.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με τα εναέρια μέσα, έδωσαν πολύωρη μάχη για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικίες και υποδομές, καταφέρνοντας τελικά να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 6.000 στρέμματα καμένης γης, με τις αυτοψίες να βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές μέγεθος της καταστροφής.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.